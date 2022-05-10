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Шостий пакет санкцій проти Росії не буде останнім, - Офіс президента

Фото: шостий пакет санкцій проти РФ не буде останнім (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який повинен містити нафтове ембарго, не буде останнім. Є й інші санкції, яких потребує Україна для послаблення Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону.

"Шостий пакет без нафтового ембарго не потрібен Україні, тому що це одна з основних санкцій, яка повинна бути введена вже сьогодні, і вона дійсно повинна давати миттєвий результат", - заявив Жовква.

За його словами, є деякі країни, які не підтримують відмову від російської нафти, але з ними постійно проводяться переговори з цього питання.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Євросоюз введе ембарго на нафту з Росії протягом 24 годин.

Ми також писали про те, що ЄС хоче пом'якшити нафтові санкції проти Росії в шостому пакеті.

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Санкції проти Росії