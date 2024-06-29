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НХЛ провела драфт-2024: кто выбран под первым номером

Советайз, Суббота 29 июня 2024 10:27
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НХЛ провела драфт-2024: кто выбран под первым номером Фото: Маклин Селебрини (справа) удовлетворен статусом первого новичка года (x.com/NHL)
Автор: Антон Федорцив

"Сан-Хосе Шаркс" под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года взяли канадского центрфорварда Маклина Селебрини.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

18-летний уроженец провинции Британская Колумбия прогнозируемо стал новичком аутсайдера Тихоокеанского дивизиона. Центральный нападающий Бостонского университета был фаворитом обозревателей.

Перед сезоном 2022/23 Селебрини присоединился к "Чикаго Стил" в Хоккейной лиге США (USHL). Там он набрал 86 очков в 50-ти матчах регулярного первенства. В свою очередь прошлый сезон канадец отыграл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Терьеров" Бостонского университета. Статистика – 32 шайбы, 32 ассиста (38 поединков).

Вторым выбирал "Чикаго" и взял белорусского защитника Артема Левшунова из Университета штата Мичиган. "Анахайм" забрал третьим из "Ошавы Дженералз" (Хоккейная лига Онтарио) вингера Беккета Сеннеке. Обладатель Кубка Стэнли-2024 "Флорида" в первом раунде не выбрала новичков, а финалист сезона "Эдмонтон" взял крайнего нападающего Сэма О'Райлли из "Лондон Найтс" (Хоккейная лига Онтарио).

В прошлом году первым выбирал "Чикаго". "Блэкхокс" подписали канадца Коннора Бедарда. Центрфорвард, которого окрестили "некст-уаном", стал Лучшим новичком года. Однако команда из Иллинойса не смогла пробиться в плей-офф.

НХЛ провела драфт-2024: кто выбран под первым номером

К слову, ранее "Флорида" завоевала Кубок Стэнли в седьмом поединке серии.

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