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Питання розгортання шпиталів в Україні не стоїть, - МОЗ

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 09:54
Питання розгортання шпиталів в Україні не стоїть, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я опрацьовує план розгортання госпіталів для лікування хворих коронавірусом. Однак зараз таке питання в Україні не стоїть.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він заявив, що Міністерство охорони здоров'я дійсно 2-3 тижні розглядає можливість розгортання госпіталів у разі погіршення ситуації з госпіталізацією хворих коронавірусом.

"Зараз немає в цьому необхідності. Але ми опрацьовуємо питання, щоб у нас було розуміння. Скільки часу на це знадобиться. Що нам для цього необхідно. Щоб ми максимально швидко могли розгорнути такий тимчасовий госпіталь на тій чи іншій території. В тому числі використовуючи і спортивні заклади, де є великі приміщення", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. Захворіли 5992 людини. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Україні оновили зони карантину. У "червону" зону потрапили 8 обласних центрів.

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