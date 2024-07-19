В шести областях проверили справедливость графиков отключения света: везде нарушения

Проверки были проведены в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях. Специалисты обнаружили, что не было обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов ограничений.

Выявлено, что не все потребители, не относящиеся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Инспекторы отмечают, что работники "Житомироблэнерго" препятствовали проверкам, не допуская их в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений.

Днепропетровская область

Инспекторы зафиксировали увеличение в несколько раз сроков применения графиков отключений и количества очередей, применяемых не по разработанному плану. Подключение некоторых потребителей может производиться позже установленного графиками срока, поэтому отключения длились более семи часов.

В городах Днепр, Каменское и Кривой Рог утвержденные графики выполняются не в полном объеме, не все потребители привлечены к графикам. Большое количество относится к категории объектов критической инфраструктуры. Это нарушало справедливость распределения электроэнергии.

Житомирская область

Инспекция выявила многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК "Укрэнерго" о введении графиков отключения света. Госэнергонадзор отмечает, что дежурными диспетчерами на подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединение очередей заведенных в графики.

"По отдельным населенным пунктам необходимые отключения присоединений начались диспетчером по прибытии на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в оперативные журналы дежурных подстанций вносятся не соответствующие действительности данные, непроверенная информация о периодичности и продолжительности отключений приводится и на официальном сайте "Житомироблэнерго".

Выявленные нарушения должны быть устранены в течение недели. После этого будут проведены повторные проверки. За невыполнение предписаний будут применены штрафы.

С понедельника, 22 июля, в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях будут проводить проверки справедливости распределения электроэнергии.