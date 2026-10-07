В шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха
Утром 7 октября в шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха из-за мелкой пыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Киевской областной военной администрации (КОВА).
Временное ухудшение воздуха было зафиксировано в Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах. По данным мониторинга, загрязнителем стала очень мелкая пыль.
В КОВА объяснили, что при длительном влиянии такая пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания. Особенно это касается детей, пожилых людей и чувствительных к раздражениям.
Специалисты советуют, пока ситуация не улучшится, держать окна закрытыми и не проводить много времени на улице. Также нужно пить воду.
Если дома есть воздухоочиститель, его нужно включить на максимальный режим.
В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не было. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.
Напомним, ночью 7 октября Россия массированно атаковала Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.
В Киеве погибли два человека, в Кременчуге также двое, еще семеро там ранены.
Также в Прилуках российская ракета разрушила пятиэтажное здание.
Там погибли пять человек, еще 20 получили ранения, а из-под завалов спасли ребенка и женщину.