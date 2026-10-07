ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха

12:42 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
В шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха Фото: в Киевской области ухудшилось качество воздуха (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 7 октября в шести городах Киевщины ухудшилось качество воздуха из-за мелкой пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Киевской областной военной администрации (КОВА).

Временное ухудшение воздуха было зафиксировано в Иванкове, Вишневом, Боярке, Василькове, Обухове и Броварах. По данным мониторинга, загрязнителем стала очень мелкая пыль.

В КОВА объяснили, что при длительном влиянии такая пыль может вызывать дискомфорт во время дыхания. Особенно это касается детей, пожилых людей и чувствительных к раздражениям.

Специалисты советуют, пока ситуация не улучшится, держать окна закрытыми и не проводить много времени на улице. Также нужно пить воду.

Если дома есть воздухоочиститель, его нужно включить на максимальный режим.

В других населенных пунктах Киевской области превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не было. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Напомним, ночью 7 октября Россия массированно атаковала Киев, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Прилуки.

В Киеве погибли два человека, в Кременчуге также двое, еще семеро там ранены.

Также в Прилуках российская ракета разрушила пятиэтажное здание.

Там погибли пять человек, еще 20 получили ранения, а из-под завалов спасли ребенка и женщину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Атака дронов
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ