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У шести містах Німеччини людей евакуювали з ратуш через погрози

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 12:15
У шести містах Німеччини людей евакуювали з ратуш через погрози
Ілюстративне фото (GettyImages)

Зараз собаки шукають вибухівку

У шести містах Німеччини через погрози, надіслані вночі електронною поштою, людей евакуювали з ратуш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що евакуацію здійснили в Аугсбурзі, Геттингені, Хемніці, Кайзерслаутерні, Нойнкірхені та Рендсбурзі.

Зазначається, що, за інформацією правоохоронців, собаки шукають вибухівку, рух транспорту поки що призупинили.

Агентство також нагадує, що в січні суди в трьох німецьких містах отримали повідомлення про загрозу вибухів, але нічого не відбулося.

Нагадаємо, в квітні 2018-го в Німеччині евакуювали не менше 26 тисяч чоловік у Падеборні в зв'язку з роботами по знешкодженню бомби часів Другої світової війни. Зазначалося, що бомба вагою 1,8 т була виявлена минулого місяця під час садових робіт в одному з будинків.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2017 року повідомлялося, що близько 90 тисяч осіб у німецьких містах Кобленц і Франкфурт-на-Майні змушені були тимчасово покинути свої будинки. Причиною евакуації стали бомби часів Другої світової війни.

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