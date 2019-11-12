Шістьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт в окупованому Криму

Підконтрольний Росії Київський районний "суд" Сімферополя на три місяці продовжив арешт шістьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Крім того, у Жовтневому суді Ростова-на-Дону суд на три місяці продовжив арешт ще одного фігуранта цієї справи.

"Таким чином Ремзі Бекіров, Енвер Аметов, Осман Арифмеметов, Сеитвели Сейтабдиев, Риза Ізетов, Алім Карімов і Ерфан Османів залишаться під арештом у СІЗО до 15 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Едем Семедляев зазначив, що у всіх своїх запереченнях сторона захисту вказала на той факт, що в Криму треба застосовувати четверту Женевську конвенцію. Також посилалися на резолюції Європарламенту і ООН з вимогою звільнити політичних ув'язнених.

"Суд наші доводи почув, однак продовжив запобіжний захід до 15 лютого 2020 року", - сказав адвокат.

Як відомо, обвинувачені були затримані 27 березня під час обшуків російськими ФСБ і МВС в аннексированом Криму. Тоді затримали 24 людини, який невдовзі заарештував суд.

Нагадаємо, сьогодні в Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Мусліма Алієва засудили до 19 років, Инвера Бекірова до 18 років, Еміра-Усеіна Куку і Вадима Сірука до 12 років, Рефата Алімова до 8 років, Арсена Джеппарова до 7 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, що омбудсмен Людмила Денисова вважає, що вирок південного окружного військового суду Ростов-на-Дону для шести кримчан по "справі Хізб ут-Тахрір" міг бути пов'язаний із засудженням ними анексії Криму Росією.