Шість туристів потребували допомоги рятувальників при сходженні з Говерли

За минулу добу шість туристів потребували допомоги рятувальників при сходженні з гори Говерла в Івано-Франківській області. Їх самопочуття погіршилося.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, один із випадків стався в районі малої Говерли. Стало погано одному з туристів групи, що складається з 25 осіб. Чоловікові 47 років. У підсумку рятувальники знайшли потерпілого та супроводили його до спортивної бази.

"Протягом дня до рятувальників надійшло ще 5 звернень від туристів з надання допомоги при сходженні з гори Говерла, у зв'язку з погіршенням стану здоров'я і поганим самопочуттям. Так що звернення надходили від людей одночасно, рятувальники розділилися на дві робочі групи по 2 людини", - йдеться в повідомленні.

Зараз стан усіх цих туристів задовільний.

Раніше повідомлялося, що туристів в Карпатах просять заповнити онлайн-форму до походу в гори.

Нагадаємо, раніше через негоду в Карпатах на горі Говерла застрягла група з 13 туристів, потрапивши під сильну зливу; серед них було шестеро дітей у віці від півтора до 12 років.