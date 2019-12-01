Шість країн приєдналися до платіжної системи торгівлі з Іраном в обхід санкцій США

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Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та Швеція приєдналися до INSTEX

Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та Швеція приєдналися до платіжної системи INSTEX, яка дозволяє торгувати з Іраном в умовах санкцій США. Про це повідомляє The Guardian.

У своїй заяві засновники INSTEX (Франція, Великобританія і Німеччина) привітали приєднання країн до платіжної системи.

"Як установчі акціонери інструменту на підтримку торговельних обмінів, Франція, Німеччина і Великобританія щиро вітають рішення урядів Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії і Швеції приєднатися до INSTEX як акціонери", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Німеччина, Франція і Великобританія створили механізм, який дозволить європейським компаніям торгувати з Іраном в умовах санкцій США. Зазначено, що цільова компанія, штаб-квартира якої знаходиться в Парижі, вже зареєстрована, вона отримала найменування INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges, Інструмент в підтримку торговельних обмінів, - ред.).

Так, завдання компанії - створити платіжний канал для розрахунків з Іраном після відновлення режиму американських санкцій. Керувати їй буде німецький керуючий директор, при цьому Великобританія головуватиме в наглядовій раді, в який кожна з країн направить одного представника МЗС.