У ЄС створили механізм торгівлі з Іраном в обхід американських санкцій

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Для цього була створена компанія INSTEX

Німеччина, Франція і Великобританія створили механізм, який дозволить європейським компаніям торгувати з Іраном в умовах санкцій США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телерадіокомпанію NRD.

Зазначено, що цільова компанія, штаб-квартира якої знаходиться у Парижі, вже зареєстрована, вона отримала найменування INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges, Інструмент в підтримку торговельних обмінів, - ред.).

Так, завдання компанії - створити платіжний канал для розрахунків з Іраном після відновлення режиму американських санкцій. Керувати нею буде німецький керуючий директор, при цьому Великобританія головуватиме в наглядовій раді, у яку кожна з країн направить одного представника МЗС.

Видання повідомляє, що до механізму зможуть приєднатися й інші країни Євросоюзу.

Таким чином, завдання INSTEX - пожвавити торгівлю із Тегераном. Однак, як підкреслює видання, зробити це буде важко, оскільки багато компаній уже пішли з Ірану і розірвали з ним зв'язки.

Крім того, DW зазначає, що створена компанія не зможе захистити європейські компанії від санкцій США, тому в її послугах будуть зацікавлені тільки ті фірми, які не бояться закриття доступу на американський ринок й інших обмежувальних заходів Вашингтона.

Повідомляється, що механізм буде діяти наступним чином: Іран поставляє у ЄС нафту та інші товари, проте виручені гроші будуть направлятися не в іранські банки, а європейським компаніям, які постачають в Іран промислові товари, медикаменти і продовольство.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що Франція, Британія і Німеччина можуть оголосити про створення спеціального фінансового механізму для обходу американських санкцій проти Ірану вже на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку року держави-члени Європейського союзу повідомляли, що закінчують роботу над створенням "механізму спеціального призначення", який дозволить європейським компаніям розраховуватися з іранськими в обхід американських санкцій.

Так, на початку листопада 2018-го Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.