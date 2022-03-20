Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

Росія вже 25-й день жорстоко руйнує українські міста. Також зараз розслідування воєнних злочинів РФ в Україні розпочали вже 6 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.
За її словами, розслідування почали Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.
"Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - заявила вона.
Зазначимо, що відповідно до міжнародного кримінального кодексу, прокуратура іншої держави може розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності у всьому світі.
Раніше ми повідомляли, що Венедіктова заявила, що табори для російських військовополонених в Україні вже працюють.
Також Венедіктова розповіла про притягнення до відповідальності Путіна.
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