Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

Росія вже 25-й день жорстоко руйнує українські міста. Також зараз розслідування воєнних злочинів РФ в Україні розпочали вже 6 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

Зазначимо, що відповідно до міжнародного кримінального кодексу, прокуратура іншої держави може розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності у всьому світі.

"Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - заявила вона.

За її словами, розслідування почали Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.

Раніше ми повідомляли, що Венедіктова заявила, що табори для російських військовополонених в Україні вже працюють.

Також Венедіктова розповіла про притягнення до відповідальності Путіна.

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