Шість обстрілів на Донбасі: бойовики поранили двох військових

У четвер, 9 грудня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Неподалік Новомихайлівки зафіксували обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Біля Причепилівки окупанти двічі застосували 82 мм міномети та гранатомети різних систем.
У районі Південного українські позиції були обстріляні зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Станиці Луганської терористи стріляли зі 120 мм та 82 мм мінометів.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Постраждалі перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - важкий, іншого - задовільний.
З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.
Нагадаємо, 8 грудня бойовики шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі.