Шість гравців "Ман Сіті" потрапили в символічну збірну сезону АПЛ

Асоціація професійних футболістів (PFA) оголосила символічну збірну нинішнього сезону англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляється в Twitter організації.

Команда складається з футболістів трьох клубів: шість з "Манчестер Сіті", чотири гравці "Ліверпуля", а також один з "Манчестер Юнайтед" - Поль Погба.

Примітно, що місце в команді не знайшлося вінгера "Ліверпуля" Мохамеду Салаху і нападаючому "Челсі" Едену Азару.

Повністю символічна збірна виглядає наступним чином:

Воротар: Едерсон Мораес ("Манчестер Сіті").

Захисники: Трент Александер-Арнолд, Ендрю Робертсон, Віргіл ван Дейк (всі - "Ліверпуль"), Емерік Лапорт ("Манчестер Сіті").

Півзахисники: Фернандіньо, Бернарду Сілва (обидва - "Манчестер Сіті"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед").

Нападники: Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро (обидва - "Манчестер Сіті"), Садьо Мане ("Ліверпуль").

Нагадаємо, український лівий захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко гарантував собі медаль чемпіонату Англії.