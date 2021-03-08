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Європейське банківське управління постраждало від хакерської атаки на Microsoft

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 19:32
Європейське банківське управління постраждало від хакерської атаки на Microsoft Фото: Microsoft (microsoft.com)
Автор: Олександр Білоус

Сервери електронної пошти Європейського банківського управління стали вразливі в результаті глобальної кібератаки на Microsoft Exchange. Орган ЄС заявив, що доступ до особистих даних міг бути отриманий з його серверів і відключив всю свою поштову систему, поки оцінював збитки.

Про це повідомляє ВВС.

"EBA працює над тим, щоб визначити, до яких даних був отриманий доступ", - йдеться в повідомленні.

Сервери Microsoft Exchange широко використовуються для електронної пошти великими підприємствами і урядами. Але лише деякі організації визнали, що зазнали нападу.

За заявою Microsoft, кібератака використовувала уразливість в системі електронної пошти Microsoft Exchange або іноді використовувала вкрадені паролі.

Офіційні особи США попередили в минулі вихідні, що атака залишається "активною загрозою". "Всі, хто управляє цими серверами - уряд, приватний сектор, наукові кола - повинні діяти зараз, щоб виправити їх", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Microsoft вважає, що за зломом варто спонсорований китайською державою зловмисник на ім'я Hafnium. Але Китай заперечує свою причетність. За оцінками, постраждало близько 30 тисяч американських організацій.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління по комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

Нагадаємо, Білий дім назвав активної загрозою безпеки США кібератаку з боку Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.

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