За шість днів вдалося евакуювати понад 130 тисяч українців, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що 13 березня працювали понад 10 гуманітарних коридорів, завдяки яким вдалося врятувати ще понад 5,5 тисячі осіб. При цьому в Маріуполі евакуацію і доставку допомоги жителям російські військові зірвали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
"Працювали понад 10 гуманітарних коридорів - Київська, Луганська область. За день врятовано 5 550 людей. За шість днів - більш як 130 тисяч", - сказав Зеленський.
За його словами, цього вдалося домогтися завдяки переговорам з представниками країни-агресора. Глава держави наголосив на необхідності розуміти того, що переговори з окупантами необхідні для порятунку українців.
"На жаль, Маріупольський коридор був перекритий. Але ми зробили все необхідне. Забезпечили "тишу". Російські війська зірвали рух вантажів, але ми будемо пробувати знову і до тих пір, поки не зможемо допомогти нашим людям", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України висловив надію на розсудливість ворога в питанні відкриття гуманітарного коридору в заблокований Маріуполь.
Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!