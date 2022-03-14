ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За шість днів вдалося евакуювати понад 130 тисяч українців, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 березня 2022 01:28
За шість днів вдалося евакуювати понад 130 тисяч українців, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 13 березня працювали понад 10 гуманітарних коридорів, завдяки яким вдалося врятувати ще понад 5,5 тисячі осіб. При цьому в Маріуполі евакуацію і доставку допомоги жителям російські військові зірвали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Працювали понад 10 гуманітарних коридорів - Київська, Луганська область. За день врятовано 5 550 людей. За шість днів - більш як 130 тисяч", - сказав Зеленський.

За його словами, цього вдалося домогтися завдяки переговорам з представниками країни-агресора. Глава держави наголосив на необхідності розуміти того, що переговори з окупантами необхідні для порятунку українців.

"На жаль, Маріупольський коридор був перекритий. Але ми зробили все необхідне. Забезпечили "тишу". Російські війська зірвали рух вантажів, але ми будемо пробувати знову і до тих пір, поки не зможемо допомогти нашим людям", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України висловив надію на розсудливість ворога в питанні відкриття гуманітарного коридору в заблокований Маріуполь.

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський евакуація Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
Подоляк про переговори з РФ: вони тривають нон-стоп, а завтра підіб'ємо підсумки
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні