ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шестеро людей загинули під час витоку хімікатів в Джорджії

Автор: Артур Родивилов

Шість людей загинули і кілька постраждали при витоку рідкого азоту на птахофабриці в американському штаті Джорджія. Інцидент стався в місті Гейнсвілл на підприємстві Prime Pak Foods.

Популярні новини

Про це повідомив місцевий телеканал WSBTV.

Десять осіб були доставлені в найближчу лікарню, де один з них помер. За словами представників системи охорони здоров'я Північно-Східної Джорджії, троє у лікарні залишаються в критичному стані, а п'ятеро - у задовільному.

Також наголошується, що серед постраждалих троє пожежників Гейнсвілла і один пожежний з округу Хол. У поліції додали, що зараз меморіальний парк-драйв перекритий від Браунс-Бридж-роуд до шосе Атланта. Правоохоронці закликали жителів уникати цього району.

У вересні 2020 року в Ризі на території рибопереробного підприємства Karavela стався витік аміаку. Витік стався під час планових ремонтних робіт. У повітря потрапило близько 50 кг газоподібного аміаку.

У Полтаві у багатоповерхівці на вулиці Нестерова стався витік невідомої речовини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України химикатыУтечка