Шеппс о жалобах Путина по Курской области: РФ оккупировала в 100 раз больше территории Украины

По словам Шеппса, окончание войны, начавшейся Россией, требует того, чтобы РФ покинула территории Украины.

"Возмущение Путина по поводу дерзости Украины захватить около 1 000 кв. км Курской области России следует рассматривать в контексте незаконной оккупации Путиным в 100 раз большей территории Украины (значительно более 100 000 кв. км) сегодня", - написал Шеппс.

Что предшествовало

На прошлой неделе в Курской области начались бои. Тогда россияне заявили, что их границу прорвали вооруженные силы Украины. Позже россияне заявили, что не контролируют 28 населённых пунктов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил проведение операции в Курской области только вчера, 12 августа .

Более подробно об актуальной ситуации в Курской области – в материале РБК-Украина .

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