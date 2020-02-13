"Схеми Курченка": ще кільком фігурантам оголосили підозри

Прокуратура оголосила підозри чотирьом фігурантам так званих "схем Курченка", серед яких є колишні співробітники Південної митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що прокуратура повідомила про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану танкера. Вони підозрюються у сприянні в ухиленні податків підприємствами Курченка, в результаті чого збиток державі склав 600 млн гривень.

За даними слідства, митники підробляли документи про фіктивне вивезення імпортованого палива за межі України як транзит, сприяючи ухилення від сплати податків. У свою чергу капітан, знаючи, що танкер не завантажено паливом, імітував його перевезення.

У 2014 році МВС викрила схему ввезення на територію України і реалізації нафтопродуктів групою компаній ВЕТЕК Сергія Курченка. Втрати державного бюджету України за 2012 - 2013 роки склали кілька мільярдів гривень.

Нагадаємо, у 2017 році розробнику "схеми Курченка" винесли обвинувальний вирок.

У листопаді того ж року Київський районний суд конфіскував нафтопродукти Курченка на суму понад 800 млн гривень.