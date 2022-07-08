Схема на мільйони. Поліція викрила шахраїв, які виманювали гроші на "потреби" ЗСУ

За його словами, у травні деякі бізнесмени з Одеської області отримали листи нібито з підписом начальника обласної військової адміністрації. Підприємців просили долучитися до зборів коштів на потреби ЗСУ. У листі також вказали номер рахунка та контакт одного із посадовців ОВА.

Пізніше поліція з'ясувала, що такі заклики отримали представники бізнесу ще у 10 регіонах України.

"Наразі відомо про як мінімум 100 фактів переказу коштів на рахунки, вказані в листах. Найменша сума - 10 тисяч гривень, найбільша сягала 100 тисяч гривень. Але слідство активно працює, тож кількість потерпілих значно збільшиться, а загальна сума збитків визначатиметься мільйонами", - зазначив Клименко.

Правоохоронцям вдалося викрити організатора схеми, який зараз знаходиться на території так званої "ЛНР".

Всього до схеми були причетні семеро осіб, з яких четверо - мешканці Дніпропетровської області. всі вони незабаром отримають підозри за шахрайство.