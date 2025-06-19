"Схема" на 35 млн гривен: предпринимателя подозревают в хищении денег на дроны для ВСУ

Предпринимателя с Луганской области подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны. Речь идет, в частности, о квадрокоптерах, приборах ночного видения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

Как действовала схема

По данным следствия, в 2023-2024 годах предприниматель заключил несколько договоров по процедуре упрощенных закупок с тремя воинскими частями и одним сельским советом. Он обязывался поставить технику специального назначения, в частности квадрокоптеры, приборы ночного видения и другое военное оборудование.

Однако, как сообщили правоохранители, вместо реальной поставки, бизнесмен начал переводить полученные средства на счета фиктивных компаний, которые он контролировал.

Следствие установило, что эти фирмы не имели производственных мощностей и не осуществляли никакой хозяйственной деятельности. Оборудование ни по одному из договоров не было передано, в результате чего государство потеряло 35 миллионов гривен.

Предпринимателю объявили подозрение по факту присвоения бюджетных средств и отмывания денег, полученных преступным путем. Ему уже избрана мера пресечения.

Фото: предприниматель из Луганской области подозревается в присвоении денег для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)