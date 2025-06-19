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"Схема" на 35 млн гривен: предпринимателя подозревают в хищении денег на дроны для ВСУ

Четверг 19 июня 2025 12:27
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"Схема" на 35 млн гривен: предпринимателя подозревают в хищении денег на дроны для ВСУ Фото: предпринимателя из Луганщины подозревают в хищении денег на дроны для ВСУ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Предпринимателя с Луганской области подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны. Речь идет, в частности, о квадрокоптерах, приборах ночного видения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как действовала схема

По данным следствия, в 2023-2024 годах предприниматель заключил несколько договоров по процедуре упрощенных закупок с тремя воинскими частями и одним сельским советом. Он обязывался поставить технику специального назначения, в частности квадрокоптеры, приборы ночного видения и другое военное оборудование.

Однако, как сообщили правоохранители, вместо реальной поставки, бизнесмен начал переводить полученные средства на счета фиктивных компаний, которые он контролировал.

Следствие установило, что эти фирмы не имели производственных мощностей и не осуществляли никакой хозяйственной деятельности. Оборудование ни по одному из договоров не было передано, в результате чего государство потеряло 35 миллионов гривен.

Предпринимателю объявили подозрение по факту присвоения бюджетных средств и отмывания денег, полученных преступным путем. Ему уже избрана мера пресечения.

Фото: предприниматель из Луганской области подозревается в присвоении денег для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновников Одесского горсовета, которые присвоили половину средств на погребение воинов. Общая сумма превышает 2 миллиона гривен.

А в Кировоградской области детективы ГБР разоблачили депутата одного из городских советов на сделке с закупкой некачественной одежды для украинских военных.

Кроме того, в Украине чиновники Вооруженных сил Украины закупали запчасти к боевым самолетам с большой переплатой. В течение двух лет фигуранты заключили контракты на закупку авиационных запчастей, что нанесло госбюджету ущерб на 27,3 млн гривен.

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