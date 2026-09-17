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Шелтеры для 9 из 10 домов: как война изменила требования к безопасности недвижимости

16:06 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Мария Волощук
Военные риски изменили требования и ожидания украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)

Фактор безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям стали ключевыми при выборе недвижимости в Украине. Однако требования покупателей квартир в многоэтажках и заказчиков частных усадеб существенно различаются.

За какие защитные опции украинцы платят без колебаний, а что считают лишним, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Разные взгляды на доплату: Одни девелоперы утверждают, что клиенты ожидают убежища как базовый стандарт в цене метра, другие фиксируют согласие покупателей на наценку за дополнительные опции безопасности.
  • Нишевые решения: Квартирные комнаты-капсулы и бронированные окна все еще остаются единичными заказами.
  • Срыв сделок из-за опасности: В районах с высокой интенсивностью обстрелов отсутствие собственного укрытия в жилом комплексе может становиться причиной отказа от покупки.
  • Запрос на индивидуальные убежища: В проектах загородных домов под заказчика шелтеры заказывают в 9 из 10 случаев.

Базовая норма или переплата

Военные риски существенно изменили требования и ожидания покупателей к новостройкам.

Как отмечает коммерческий директор "Интергал-Буд" Елена Рыжова в комментарии РБК-Украина, клиенты ожидают увидеть базовый уровень защиты уже заложенным в общую концепцию проекта, а не покупать его как отдельную платную опцию.

Тем временем дополнительные решения вроде бронированных окон или квартирных комнат-убежищ в компании называют сугубо нишевым запросом.

Подземные же убежища уже стали новой нормой качества жилья, и сегодня их наличие воспринимается как обязательный стандарт.

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В то же время, как указывает директор по маркетингу группы компаний DIM, в суровых реалиях ежедневных обстрелов и неопределенности люди не могут не обращать внимания на дополнительные атрибуты безопасности.

Он убежден, что клиент сегодня готов к аргументированной "премии" в стоимости метра, если этот метр будет иметь больше опций, гарантирующих более высокий уровень защищенности и безопасности для него и его семьи.

Бум на укрытия в частном секторе

По словам директора по маркетингу компании DIM, ключевым фактором при принятии решения о покупке недвижимости остается безопасность.

Если же комплекс строится в районах с более высокими рисками или частыми обстрелами, отсутствие надежного убежища вообще может сорвать потенциальную сделку.

Наибольший спрос на автономные убежища сейчас фиксируют именно на рынке загородной недвижимости.

Более того, отмечают в компании, те проекты, где застройщики предлагают строительство частных домов по индивидуальному проекту под заказчика, в 9 из 10 случаев получают прямой запрос на проектирование шелтеров.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырос спрос на частные дома и где они подорожали больше всего (какие цены в 2026 году).

Кроме того, мы объясняли, сколько на самом деле стоит жить в крупнейших городах Украины.

Читайте также, как Верховная Рада меняет правила ипотеки на жилье на ВПЛ.

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