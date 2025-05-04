Shell нацелилась на конкурента и готовит громкое поглощение, - Bloomberg

Британская нефтегазовая компания Shell рассматривает возможность приобретения BP на фоне падения акций конкурента и снижения цен на нефть. В случае успеха сделка может стать одной из крупнейших в нефтяной отрасли за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации издания, компания Shell Plc вместе с советниками оценивает возможность приобретения BP Plc, но ожидает дальнейшего снижения акций и цен на нефть, прежде чем принять решение о потенциальной сделке.

По словам собеседников агентства, окончательное решение, вероятно, будет зависеть от того, продолжат ли снижаться котировки BP. В течение последних 12 месяцев акции компании уже потеряли почти треть стоимости - на фоне провального плана трансформации и падения нефтяных цен.

Начальные обсуждения

Также Shell может ждать, пока BP сама выйдет на контакт или появится другой потенциальный покупатель. Текущие внутренние расчеты могут помочь Shell быстрее отреагировать в случае развития событий, отмечают источники.

Обсуждения находятся на начальной стадии. В Shell рассматривают и альтернативные сценарии, например, сосредоточиться на выкупе собственных акций или более мелких приобретениях. По данным Bloomberg, другие крупные энергетические компании также анализируют возможность участия в сделке.

"Мы неоднократно подчеркивали: Shell сосредоточена на повышении эффективности, дисциплине и упрощении структуры", - заявил представитель Shell.

В BP от комментариев отказались.

Одна из крупнейших сделок в истории

Успешное слияние Shell и BP стало бы одной из крупнейших сделок в истории нефтяной отрасли, объединив двух британских гигантов, соперничество между которыми длится десятилетиями. Однако в последние годы их стратегии существенно разошлись.

Сейчас капитализация Shell составляет около 149 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 197 млрд долларов), что более чем вдвое превышает 56 миллиардов фунтов у BP.