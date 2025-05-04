Shell націлилася на конкурента і готує гучне поглинання, - Bloomberg

Британська нафтогазова компанія Shell розглядає можливість придбання BP на тлі падіння акцій конкурента та зниження цін на нафту. В разі успіху угода може стати однією з найбільших у нафтовій галузі за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За інформацією видання, компанія Shell Plc разом із радниками оцінює можливість придбання BP Plc, але очікує подальшого зниження акцій та цін на нафту, перш ніж ухвалити рішення щодо потенційної угоди.

За словами співрозмовників агентства, остаточне рішення, ймовірно, залежатиме від того, чи продовжать знижуватись котирування BP. Протягом останніх 12 місяців акції компанії вже втратили майже третину вартості - на тлі провального плану трансформації та падіння нафтових цін.

Початкові обговорення

Також Shell може чекати, поки BP сама вийде на контакт або з'явиться інший потенційний покупець. Поточні внутрішні розрахунки можуть допомогти Shell швидше відреагувати у разі розвитку подій, зазначають джерела.

Обговорення перебувають на початковій стадії. У Shell розглядають і альтернативні сценарії, наприклад, зосередитися на викупі власних акцій або дрібніших придбаннях. За даними Bloomberg, інші великі енергетичні компанії також аналізують можливість участі в угоді.

"Ми неодноразово підкреслювали: Shell зосереджена на підвищенні ефективності, дисципліні та спрощенні структури", - заявив представник Shell.

У BP від коментарів відмовилися.

Одна з найбільших угод в історії

Успішне злиття Shell і BP стало б однією з найбільших угод в історії нафтової галузі, об'єднавши двох британських гігантів, суперництво між якими триває десятиліттями. Проте в останні роки їхні стратегії суттєво розійшлися.

Наразі капіталізація Shell становить близько 149 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 197 млрд доларів), що більше ніж удвічі перевищує 56 мільярдів фунтів у BP.