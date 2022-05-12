Для шефства західними країнами будуть сформовані каталоги зруйнованої інфраструктури, - ОП

Робота над формуванням каталогів потреб кожного регіону у відновленні інфраструктури вже завершується, і невдовзі їх можна буде передавати західним партнерам, які візьмуть шефство над конкретними регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в ефірі телемарафону.

За його словами, ці каталоги складатимуться з більш ніж 14 кластерів за кожним регіоном, куди буде включено інформацію про зруйновані та пошкоджені об’єкти житлової, дорожньої, соціальної, адміністративної, медичної інфраструктури тощо.

"Ми вже зараз зібрали перші дані, наші аналітики їх обробляють, тому ще день-два - і ми матимемо "персональні" каталоги кожної області, щоб президент України міг спілкуватися з іншими лідерами держав щодо шефства", - розповів заступник керівника ОП.

Він також нагадав про ініціативу архітекторів, за якою створюється довідник із засадами відбудови міст та селищ. Він міститиме практичні рекомендації для будівельників: "Ми розуміємо, що нам потрібно відбудовувати міста у іншому форматі, щоб вони були безбар’єрні і виглядали на іншому рівні".

Цей довідник, за словами Тимошенка, знадобиться для відбудови населених пунктів у мирний час. "Це інструкція для кожного голови ОВА, для кожного голови ОТГ, яким чином треба відновлювати міста, якої висоти має бути тротуар, де потрібне дерево, де потрібен світлофор і таке інше".

Наразі ж відновлення інфраструктури має тимчасовий характер і відбувається лише там, де дозволяють військові.

"Ніхто поки що не каже про повну відбудову чи реконструкцію мостів або доріг. Усе це тимчасові рішення, а не тимчасові рішення будуть робитися у повоєнний час або з дозволу наших ЗСУ", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" розповіли про масштаби знищення та руйнувань виробничих баз дорожніх компаній.

За попередніми даними, російськими окупантами були знищені та розграбовані близько 200 баз, щонайменше 40 асфальтобетонних заводів та велику кількість дорожньої техніки.