Для шефства западными странами будут сформированы каталоги разрушенной инфраструктуры, - ОП

Работа над формированием каталогов потребностей каждого региона в восстановлении инфраструктуры уже завершается, и вскоре их можно будет передавать западным партнерам, которые возьмут шефство над конкретными регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

По его словам, эти каталоги будут состоять из более чем 14 кластеров по каждому региону, куда будет включена информация о разрушенных и поврежденных объектах жилой, дорожной, социальной, административной, медицинской инфраструктуры и тому подобное.

"Мы уже сейчас собрали первые данные, наши аналитики их обрабатывают, поэтому еще день-два - и мы будем иметь "персональные" каталоги каждой области, чтобы президент Украины мог общаться с другими лидерами государств в отношении шефства", - рассказал заместитель руководителя ОП.

Он также напомнил об инициативе архитекторов, по которой создается справочник с принципами восстановления городов и поселков. Он будет содержать практические рекомендации для строителей: "Мы понимаем, что нам нужно отстраивать города в другом формате, чтобы они были безбарьерные и выглядели на другом уровне".

Этот справочник, по словам Тимошенко, понадобится для восстановления населенных пунктов в мирное время. "Это инструкция для каждого главы ОВА, для каждого главы ОТГ, каким образом надо восстанавливать города, какой высоты должен быть тротуар, где требуется дерево, где нужен светофор и прочее".

Пока же восстановление инфраструктуры носит временный характер и происходит только там, где разрешают военные.

"Никто пока не говорит о полном восстановлении или реконструкции мостов или дорог. Все это временные решения, а не временные решения будут делаться в послевоенное время или с разрешения наших ВСУ", - отметил Тимошенко.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" рассказали о масштабах уничтожение и разрушений производственных баз дорожных компаний.

По предварительным данным, российскими оккупантами были уничтожены и разграблены около 200 баз, по меньшей мере 40 асфальтобетонных заводов и большое количество дорожной техники.