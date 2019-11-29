У Росії заявили про перенесення газових переговорів з Україною і ЄС

Ілюстративне фото (УНІАН)

Тристоронні консультації перенесли на наступний тиждень

Технічні переговори по газу у тристоронньому форматі між Україною, Росією і Євросоюзом перенесли на наступний тиждень. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що наступний раунд переговорів пройде вже в грудні, точніше, наступного тижня. Також повідомляється, що заплановані на 29 листопада консультації мали передувати зустрічі з газу на рівні міністерств.

Нагадаємо, напередодні Україна і Росія провели двосторонні газові переговори. У консультаціях брали участь міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, керівники "Нафтогазу України" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", а також міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Зазначимо, цього тижня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна не веде переговори про прямі постачання газу з Російської Федерації.

"У нас є переговори про продовження транзиту газу в ЄС, це переговори, які ведуться... Не існує окремих переговорів про купівлю газу в РФ", - заявив прем'єр.