У справі Скрипалів встановлений четвертий підозрюваний

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Підозрюваний також був співробітником Головного розвідувального управління РФ

Головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявив, що у справі про отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії є четвертий підозрюваний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

За словами Доброхотова, він та інші розслідувачі займаються ідентифікацією четвертого підозрюваного в отруєнні колишнього російського розвідника і його дочки. При цьому особистість підозрюваного журналіст не розкрив, але заявив, що він теж був співробітником Головного розвідувального управління РФ.

"Ми припускаємо, що є четвертий чоловік, - про це писали британські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Більше того, у нас вже є підозрювана четверта кандидатура. Ми можемо сказати, що це теж співробітник ГРУ, і він досить активно переміщався по Європі", - сказав Доброхотов.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у справі Скрипалів встановлений третій підозрюваний. Зокрема, у розслідуванні Вellingcat говорилося, що третій російський офіцер ГРУ, який знаходився в Британії в момент отруєння Сергія і Юлії Скрипалів "Новачком" у березні 2018 року, прибув до Болгарії за кілька днів до отруєння підприємця Эмилиана Гебрева в 2015 році.

Додамо, поліція Великобританії веде розслідування стосовно ще двох росіян, яких підозрюють у причетності до отруєння.