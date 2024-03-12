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По меньшей мере, половина производства НПЗ под Нижним Новгородом остановлена, - Reuters

Фото: удар по НПЗ в Кстово 12 марта (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Работа по меньшей мере половины производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) в городе Кстово остановлена в результате атаки дрона. Причиной стала поломка установки по обработке сырой нефти "АВТ-6".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщалось ранее, беспилотник атаковал НОРСИ, который в городе Кстово Нижегородской области сегодня утром, 12 марта.

Анонимные российские источники в отрасли сообщили изданию, что в результате атаки основная установка переработки нефти "АВТ-6" на НОРС была повреждена. По их словам, это означает остановку минимум половины производства на заводе.

"Лукойл отказался от комментариев", - говорится в сообщении.

По данным отраслевых источников, НОРСИ перерабатывало около 15,8 млн. тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработанной нефти.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

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