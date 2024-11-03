Как ВПЛ получить кредит на жилье через "Дія": инструкция

Через портал "Дія" внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать заявление для участия в программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам". Для этого необходимо выполнить всего несколько простых шагов.

О том, как ВПЛ подать заявление в "Дія" на получение кредита на жилье - в материале РБК-Украина .

Как подать заявление

Онлайн

Для того, чтобы подать заявление онлайн:

зарегистрируйтесь или войдите в кабинет гражданина на портале diia.gov.ua, используя электронную подпись или BankID;

убедитесь, что ваши данные в профиле пользователя актуальны, и при необходимости обновите их;

заполните заявление, где все данные, кроме РНУКПП и номера справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) членов семьи, заполняются автоматически или выбираются из выпадающего списка;

дождитесь завершения автоматической проверки вашей информации и данных членов семьи в Единой информационной базе ВПЛ, после чего отправьте заявление на рассмотрение;

Госмолодежьжилье рассмотрит ваше заявление в течение одного рабочего дня, и вы получите уведомление о результате в кабинете гражданина и на электронную почту;

в случае отказа во внесении в реестр кандидатов вы можете внести коррективы в заявление и подать его повторно.

Офлайн

Вы можете также лично обратиться в центральный или региональные офисы Госмолодежьжилья.

После рассмотрения вашего заявления вы получите решение от Госмолодежьжилья о внесении или отказе во внесении в реестр кандидатов на льготный ипотечный кредит для приобретения жилья. Статус своего заявления можно просмотреть в личном кабинете гражданина.

После того как вы будете включены в реестр кандидатов на получение услуги, вы начинаете участие в отборе победителей. Госмолодежьжилье будет выбирать победителей путем случайного выбора чисел. Дату проведения розыгрышей Госмолодежьжилье объявит заранее.

Если вы станете победителем и будете отвечать всем требованиям, вы сможете получить кредит. Для этого нужно лично обратиться в одно из региональных управлений Госмолодежьжилья для оформления кредита.

Какие условия получения кредита

Кредит предоставляется на срок до 30 лет, но он не может превышать возраста 65 лет заемщика на момент полного погашения. Обратите внимание: площадь жилья, на которую можно оформить кредит, ограничена 52,5 квадратными метрами для семьи из одного или двух человек, а также дополнительно начисляется 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи.

Среди других условий:

сумма кредита и площадь жилья, на которую можно претендовать, определяются в зависимости от количества членов семьи, имеющих статус ВПЛ. Получаемая сумма рассчитывается в соответствии с текущей ценой за квадратный метр, причем стоимость 1 кв. м не должна превышать установленного максимального значения. Если выбранная площадь превышает нормативную или же стоит больше лимита, разницу вы платите самостоятельно.

жилье для приобретения вы выбираете лично среди доступных вариантов. При этом жилой дом должен соответствовать требованиям: быть введенным в эксплуатацию не ранее чем 50 лет назад или реконструированным за последние 35 лет. Объект недвижимости не может находиться на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

также важно, чтобы вы и члены вашей семьи не имели другой жилой недвижимости на подконтрольной Украине территории.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины постоянно развивает портал и мобильное приложение "Дія", добавляя новые возможности и функции для удобства пользователей.

Среди основных функций приложения доступны следующие сервисы: