Чтобы понять украинцев. Итальянцев на час в день просят отключать газ и свет

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала граждан страны на один час в день отключать газ и электричество в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на час в день", - призвала Мелони.

Как пишет издание, с октября РФ активизировала ракетные и беспилотные атаки в Украину, ударив по критически важной инфраструктуре и оставив часть страны без электричества.