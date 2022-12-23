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Чтобы понять украинцев. Итальянцев на час в день просят отключать газ и свет

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Европа, Пятница 23 декабря 2022 10:22
Чтобы понять украинцев. Итальянцев на час в день просят отключать газ и свет Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала граждан страны на один час в день отключать газ и электричество в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на час в день", - призвала Мелони.

Как пишет издание, с октября РФ активизировала ракетные и беспилотные атаки в Украину, ударив по критически важной инфраструктуре и оставив часть страны без электричества.

Как сообщалось, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила желание совершить визит в Украину, который может состояться в начале 2023 года.

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