Чтобы помешать помощи. Россия развернула антиукраинскую кампанию в Польше

В последние дни в Польше активизировалась информационная кампания, цель которой - спровоцировать у поляков нежелание помогать Украине, заявила польская разведка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя офиса координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

По словам Жарина, основная пропагандистская ссылка кампании сосредоточена на тезисе, что украинцы якобы представляют угрозу для польского общества.

"Обнаружены попытки распространять ложь об украинцах и их пребывании в Польше, а также манипулирование обстоятельствами различных событий или распространение инсинуаций. Цель этих действий - заставить поляков отказаться от поддержки Украины", - пишет представитель разведки.

Он добавляет, что спецслужбы Польши считают сегодня приоритетной задачей Кремля прекращение помощи, которую Запад оказывает Украине.

"Для этого Кремль использует политические, военные и пропагандистские меры, желая чтобы это привело к изоляции Украины", - констатирует Жарин.