Чтобы не забрали на "ноль". Как попасть в то подразделение, куда хотите: советы юриста

Искать работу в ВСУ заранее. Советы юриста

"Как показывает практика и мое общение с нашими защитниками, сейчас в рядах ВСУ больше не хватает пехоты, артиллерии. И чаще всего мобилизуют именно туда, где дефицит людей", – говорит Катерина Анищенко.

Если в гражданской жизни у вас уже есть хорошие навыки дроном, и хотите быть полезным именно в этой деятельности, то вести диалог о той или иной специализации она советует с самого начала взаимодействия с ТЦК и СП, а лучше – начинать поиск подходящей работы задолго до вручения вам повестки.

"Мне известны случаи, когда айтишники в гражданской жизни сейчас на фронте управляют дронами, потому что раньше они уже имели такой опыт. И об этом нужно заявлять сразу. Если вас уже распределили не туда, куда бы вы хотели, вы все равно имеете право общаться со своим командиром на тему смены специальности", – говорит адвокат.

Искать для себя вакансии, где вы будете чувствовать свою пользу и вам заодно будет интересно, она советует заранее. Следует тщательно проработать эти варианты, пообщаться со знакомыми военными, чтобы узнать ситуацию на практике. Они могут поведать вам, кого и где не хватает.

Однако если вы не искали для себя вакансий и пошли по "классической" повестке, многое будет зависеть уже от решения командира. Если в подразделении не хватает именно пехотинцев, а у военнослужащего есть навыки управления дроном, то он, скорее всего, все равно будет именно пехотинцем, отмечает Анищенко.

Фото: В Закарпатье открыли центр рекрутинга в ВСУ (facebook.com/NataliiaKalmykova)

"Нужно проинформировать военкома, что у вас есть те или иные навыки, где вы могли бы быть полезными. Однако идет война, действует военное положение, и военных повсюду не хватает. Ну а тем, кто находится на фронте уж очень долго, критически нужен отдых. Поэтому нужно быть готовым к тому, что мобилизованный может быть направлен именно в штурмовики или пехотинцы, если вы не подыскали для себя место заранее", – обращает внимание она.

Центры рекрутинга в разных городах

Несколько месяцев назад Минобороны запустило рекрутинг в ВСУ, благодаря которому военнообязанные смогут найти подходящую вакансию и присоединиться к армии. В центрах рекрутинга предоставляют консультативно-информационные услуги, какие вакансии можно выбрать. При этом повестки мужчинам там не вручают.

Недавно открыли уже 19-й центр рекрутинга в ВСУ, сообщало РБК-Украина.

Уже открыты центры на базе ЦНАПов, в частности, в таких городах:

Днепр (проспект Слобожанский, 8);

Запорожье (бульвар Центральный, 27);

Львов (улица Костя Левицкого, 67);

Полтава (улица Соборная, 45а).

К концу первого полугодия 2024 года по стране запланировано открытие 27 центров рекрутинга в ВСУ.

Обратите внимание. В Украине также работает много центров, в том числе волонтерских, где учат оказывать первую медицинскую помощь, учат стрелять и управлять дроном. Овладев такими навыками заранее, будет гораздо проще найти соответствующую специальность в ВСУ.

Полезные сайты для поиска вакансий в Вооруженных Силах

Можно искать вакансии в интернете. Например, на таких сайтах: