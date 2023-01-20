Чтобы Путин проиграл. В Сенате США призвали предоставить Украине танки и ATACMS

Сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, представители Демократической и Республиканской партий, заявили на брифинге в Киеве, что в Конгрессе США есть общая цель: чтобы Украина выбросила российских оккупантов со своей территории.

"Если цель состоит в том, чтобы изгнать российских оккупантов - этой цели нельзя достичь без танков. Я устал от споров о том, кто должен предоставить эти танки и когда. Мировой порядок на карте", - подчеркнул сенатор Грэм.

По его словам, Украине нужно больше систем Patriot, танков и ракет ATACMS. Он призвал администрацию президента США Джо Байдена как можно быстрее предоставить танки Украине, тем самым дав пример другим странам.

Кроме того, сенатор также обратился к властям Германии, чтобы они перестали спорить, кто первым отправит танки, потому что на карту поставлено будущее мира.

"Это в ваших интересах, чтобы Путин проиграл в Украине!", - подчеркнул Грэм.

В свою очередь, сенатор Блюменталь отметил, что сейчас ситуация находится на важном историческом перепутье.

"Это время максимальной опасности и больших возможностей. Россияне на грани массового контрнаступления, которое будет таким же варварским, как и раньше", - отметил Блюменталь.

В США, подчеркивает сенатор, есть возможность сдержать это контрнаступление и помочь Украине одержать победу.

"Победа Украины - это единственно возможная альтернатива. США не посылают свои войска в Украину, но мы должны обеспечить украинские войска так, как мы бы обеспечили наши войска, если бы они здесь воевали", - подчеркнул Блюменталь.

И добавил, что поставка оружия нужна немедленно, поскольку время играет не в нашу пользу.

"Россияне не останавливаются, они перевооружаются, укрепляют свое войско, перегруппировываются, чтобы совершить атаку на Украину", - сказал сенатор.

После возвращения все участники делегации Сената США будут работать над признанием ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией, а также признанием РФ страной-спонсором терроризма и привлечения ее к ответственности Международным уголовным судом.