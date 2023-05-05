Хотели скрыть потери от Путина. Резников рассказал, как РФ отказалась забрать своих погибших

Во время переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 28 февраля 2022 года, РФ отказалась забирать тела своих погибших солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Меня поразила циничность россиян. В тот день, когда мы были на переговорах (в Беларуси - ред.), мы уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Вот мы сидим, разговариваем, с той стороны сидят переговорщики. Я им говорю, хорошо, мы договорились о коридорах, о выводе населения, а что мы будем делать с телами ваших погибших?", - рассказал министр.

По словам Резникова, на тот момент российская делегация отказалась решать что-то по поводу этого вопроса, аргументируя, что они не подтверждают такое количество потерь.

"Глава делегации (РФ - ред.) поворачивается к заместителю министра обороны, а тот говорит "Мы не подтверждаем, у нас погибло 10 или 20, или 30". Глава делегации возвращается ко мне: "Мы не подтверждаем". Я говорю, вы то может не подтверждаете, но 3000", - пояснил он.

Однако через несколько недель после встречи в Беларуси, в Украину прибыл глава Красного Креста Петер Маурер, который до того ездил с визитом в Москву.

На вопрос Резникова, проинформировано ли руководство РФ о реальном количестве погибших россиян, а на тот момент, по словам Резникова, их было уже более 10 тысяч, Маурер сказал, что не уверен, что вся информация доходит до российского диктатора Владимира Путина.

"Маурер говорит, то, что "заместитель министра точно знает, я увидел по лицу, думаю, что и министр знает, но я не уверен, что они доносят правду на гору, потому что боятся, потому что не хотят быть киллер-месседжерами". То есть они цинично скрывали правду. На тот момент (Путин - ред.) мог не знать о потерях", - сообщил министр.

Напомним, 28 февраля прошлого года, делегации Украины и России провели переговоры на белорусской границе.

Подробнее о переговорах в Беларуси можно узнать в материале РБК-Украина.

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