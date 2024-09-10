Чтобы в машине было тепло: как проверить систему отопления в преддверии зимы

Тепло в салоне зимнего времени – это не только комфорт, но и безопасность движения. Ведь в холоде у машины и окна потеют, и водитель нервничает. Проблемы с отоплением могут случиться и в совсем молодой машине, но часто их можно предотвратить, приняв некоторые элементарные меры.

Даже если автомобиль уже в преклонном возрасте, наладить в нем более или менее приемлемое отопление вполне возможно и не очень дорого. Но прежде всего нужно выяснить, не назревают ли в климатической системе определенные проблемы. Причем специально выделять время на проверки не нужно – практически все можно сделать попутно с другими делами.

Температура воздуха

При включенном "на полную" отопителе проверьте, насколько горячим воздух, который выдает отопитель через свои дефлекторы. Температура должна быть настолько высока, что вам будет трудно удержать руку в потоке воздуха. Если воздух не очень горячий, нужно искать проблему – она либо в недостаточном прогреве двигателя, либо в забитом мусором теплообменнике под торпедо, либо в воздушных пробках в системе охлаждения, либо в задвижках воздуховодов. Только не забудьте перед этой проверкой прогреть двигатель.

Уровень антифриза – герметичность

Элементарная операция – проверка уровня антифриза – поможет выявить такую серьезную проблему как негерметичность системы. Если уровень жидкости периодически падает, значит, в системе есть протечка – пока небольшая. Но в зимних условиях, при значительных перепадах температур под капотом, она может легко превратиться в значительную – и тогда водитель получит не только холодную печку, но и неисправный двигатель.

Распределение потоков воздуха

Переключая кнопками (ручками) на торпедо направление потоков воздуха, проверьте, насколько правильно работают задвижки воздуховодов: стекло, ноги, лицо. Приводы этих защелок являются одним из слабых мест климатической установки, и в некоторых случаях из-за этого зимой могут возникать проблемы с обледенением окон и с замерзанием пассажиров.

Сила потока воздуха

При включенном отопителе включайте на разные скорости вентилятор отопителя и проследите за силой воздуха, выходящего из дефлекторов. Струя может быть ослаблена, и зимой это станет проблемой. Причин бывает как минимум две: замусоренный воздушный фильтр салона и засоренные соты теплообменника (радиатора) отопителя под торпедо. Второй вариант самый плохой, потому что для очистки наружной поверхности радиатора часто приходится демонтировать торпедо – а это непростая и недешевая процедура.

Герметичность кузова

После дождливого дня или после посещения мойки желательно проверить состояние ковров на полу и ногах передней части салона. Если у машины проблемы с герметичностью кузова, ковер будет мокрым, и зимой так будет после каждого дождя или снегопада. В холодную погоду это будет причиной интенсивного запотевания окон и вообще неуютной атмосферы в салоне даже если отопитель будет работать эффективно. Чтобы разбираться с герметичностью кузова, придется привлекать профессионалов и желаем вам, чтобы это не были сварщики и маляры.

Кратко

Почти все проблемы отопления салона связаны с системой охлаждения двигателя. Следовательно, контроль за состоянием вашего "климата" поможет вам попутно выяснить, не намечаются ли серьезные проблемы с охлаждением двигателя – а это принципиально важно накануне зимы.