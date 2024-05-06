Должен знать каждый водитель. Как работает фотофиксация нарушений и где стоят камеры
Для контроля скоростного режима на дорогах Украины установлены специальные камеры. Они автоматически фиксируют превышение, распознают номерной знак, после чего нарушитель получает постановление о штрафе.
РБК-Украина рассказывает, как работает фиксация нарушений и где стоят камеры.
Содержание
- Главное о дорожных камерах
- На какое превышение скорости реагирует камера
- Камера сработала: что дальше
- Как оплатить штраф и каковы размеры
- Сколько камер на дорогах Украины и где они стоят
Главное о дорожных камерах
Система автоматической фиксации работает в большинстве стран Евросоюза и развитых стран мира. Их опыт показывает, что внедрение такой системы радикально улучшает ситуацию на дорогах. Например, в Польше автоматическая фиксация нарушений позволила снизить количество ДТП на 30%.
На дорогах Украины такая система фиксирует превышение установленных лимитов скорости, а также нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутного транспорта.
Фиксация осуществляется стационарными камерами (приборами контроля). Они в автоматическом режиме выявляют нарушение, а также ведут фотосъемку и видеозапись. Такие камеры устанавливаются на аварийно опасных участках и/или местах концентрации ДТП. Причем как на дорогах государственного значения, так и на местных, на улицах городов и других населенных пунктов.
На какое превышение скорости реагирует камера
Согласно Правилам дорожного движения, максимально разрешена скорость:
- в населенных пунктах - не более 50 км/ч
- на дороге за пределами населенных пунктов - не более 90 км/ч
- на дороге с разделительной полосой - не более 110 км/ч
- на автомагистрали - не более 130 км/ч
Отметим, в населенных пунктах, где есть соответствующие дорожные условия, по согласованию с полицией максимально разрешенная скорость может быть увеличена.
Камеры фиксируют нарушение, если скоростной лимит превышен более чем на 20 км/ч. Также при вынесении постановления учитывается допустимая погрешность в приборе контроля не более ±3 км/ч.
Фото: о приближении к камере водителя предупреждает соответствующий знак (mvs.gov.ua)
Например, в Киеве разрешено движение со скоростью не боле 50 км/ч. Следовательно, если автомобиль движется со скоростью 73 км/ч (50+20+2) и более, камера зафиксирует превышение.
При этом в столице с 1 апреля по 1 ноября на некоторых дорогах максимально разрешенная скорость 80 км/ч. Таким образом, штраф будет назначаться, если авто движется со скоростью 103 км/ч и более.
Камера сработала: что дальше
После того, как камера зафиксировала превышение, информация поступает в центр обработки данных в Департамент патрульной полиции. Там система распознает номерной знак. Используя данные владельца авто с распознанными номерами, формируется протокол, который после проверки подписывает сотрудник полиции.
Административную ответственность за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, несут:
- владелец авто - физическое или юридическое лицо, на которое зарегистрировано авто
- надлежащий пользователь (если такие данные внесены в Единый госреестр транспортных средств)
Если автомобиль на иностранной регистрации, то оштрафуют того, кто завез его на территорию Украины.
Постановление о штрафе выносится без лица, которого привлекают к ответственности. Согласно порядку, постановление, которое не было исполнено путем оплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней, распечатывается и направляется заказным письмом по адресу регистрации. Или вручается на границе в случае с авто на иностранной регистрации.
Постановление вступает в силу после вручения или сообщения от почты о вручении, отказе от получения, возвращения с отметкой о невручении или после уплаты 50% размера штрафа.
Как оплатить штраф и каковы размеры
На лицевой стороне постановления указан QR-код. При его сканировании можно перейти на сервис МВД Украины, чтобы ознакомиться с фото или видео вашего авто в момент нарушения. Сервис доступен по ссылке, а также в электронном кабинете водителя.
Здесь, а также в приложении "Дія" и через платежные системы и сервисы можно оплатить штраф. Их размеры:
- превышение более чем на 20 км/ч - 340 гривен
- превышение более чем на 50 км/ч - 1700 гривен
Если штраф оплачивается в 10-дневный срок, то достаточно оплатить 50%. Общий срок оплаты - 30 дней. Если постановление не исполнено, привлекается исполнительная служба.
Отметим, через вышеуказанные сервисы можно мониторить наличие штрафов. Это удобно, поскольку бумажное уведомление часто может задерживаться. Подробнее об этом в материале "Штрафы за нарушение ПДД. Как узнать по номеру авто: сайты и приложения".
Сколько камер на дорогах Украины и где они стоят
На конец марта на дорогах Украины работали более 250 камер автоматической фиксации нарушений. До конца первого полугодия их будет около 300.
Фото: карта дорожных камер (скриншот сайта МВД Украины)
Список всех камер находится в открытом доступе на сайте Министерства внутренних дел. Здесь также можно ознакомиться с картой размещения камер.
Например, только в Киеве установлены более 20 камер на оживленных дорогах: Голосеевский и Броварской проспекты, Столичное шоссе, проспект Бажана и так далее.
Камеры не работают в прифронтовых Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
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