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Должен знать каждый водитель. Как работает фотофиксация нарушений и где стоят камеры

Киев, Понедельник 06 мая 2024 18:55
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Должен знать каждый водитель. Как работает фотофиксация нарушений и где стоят камеры Фото: дорожная камера (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Для контроля скоростного режима на дорогах Украины установлены специальные камеры. Они автоматически фиксируют превышение, распознают номерной знак, после чего нарушитель получает постановление о штрафе.

РБК-Украина рассказывает, как работает фиксация нарушений и где стоят камеры.

Содержание

Главное о дорожных камерах

Система автоматической фиксации работает в большинстве стран Евросоюза и развитых стран мира. Их опыт показывает, что внедрение такой системы радикально улучшает ситуацию на дорогах. Например, в Польше автоматическая фиксация нарушений позволила снизить количество ДТП на 30%.

На дорогах Украины такая система фиксирует превышение установленных лимитов скорости, а также нарушение правил движения и остановки на полосе маршрутного транспорта.

Фиксация осуществляется стационарными камерами (приборами контроля). Они в автоматическом режиме выявляют нарушение, а также ведут фотосъемку и видеозапись. Такие камеры устанавливаются на аварийно опасных участках и/или местах концентрации ДТП. Причем как на дорогах государственного значения, так и на местных, на улицах городов и других населенных пунктов.

На какое превышение скорости реагирует камера

Согласно Правилам дорожного движения, максимально разрешена скорость:

  • в населенных пунктах - не более 50 км/ч
  • на дороге за пределами населенных пунктов - не более 90 км/ч
  • на дороге с разделительной полосой - не более 110 км/ч
  • на автомагистрали - не более 130 км/ч

Отметим, в населенных пунктах, где есть соответствующие дорожные условия, по согласованию с полицией максимально разрешенная скорость может быть увеличена.

Камеры фиксируют нарушение, если скоростной лимит превышен более чем на 20 км/ч. Также при вынесении постановления учитывается допустимая погрешность в приборе контроля не более ±3 км/ч.

Должен знать каждый водитель. Как работает фотофиксация нарушений и где стоят камеры

Фото: о приближении к камере водителя предупреждает соответствующий знак (mvs.gov.ua)

Например, в Киеве разрешено движение со скоростью не боле 50 км/ч. Следовательно, если автомобиль движется со скоростью 73 км/ч (50+20+2) и более, камера зафиксирует превышение.

При этом в столице с 1 апреля по 1 ноября на некоторых дорогах максимально разрешенная скорость 80 км/ч. Таким образом, штраф будет назначаться, если авто движется со скоростью 103 км/ч и более.

Камера сработала: что дальше

После того, как камера зафиксировала превышение, информация поступает в центр обработки данных в Департамент патрульной полиции. Там система распознает номерной знак. Используя данные владельца авто с распознанными номерами, формируется протокол, который после проверки подписывает сотрудник полиции.

Административную ответственность за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, несут:

  • владелец авто - физическое или юридическое лицо, на которое зарегистрировано авто
  • надлежащий пользователь (если такие данные внесены в Единый госреестр транспортных средств)

Если автомобиль на иностранной регистрации, то оштрафуют того, кто завез его на территорию Украины.

Постановление о штрафе выносится без лица, которого привлекают к ответственности. Согласно порядку, постановление, которое не было исполнено путем оплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней, распечатывается и направляется заказным письмом по адресу регистрации. Или вручается на границе в случае с авто на иностранной регистрации.

Постановление вступает в силу после вручения или сообщения от почты о вручении, отказе от получения, возвращения с отметкой о невручении или после уплаты 50% размера штрафа.

Как оплатить штраф и каковы размеры

На лицевой стороне постановления указан QR-код. При его сканировании можно перейти на сервис МВД Украины, чтобы ознакомиться с фото или видео вашего авто в момент нарушения. Сервис доступен по ссылке, а также в электронном кабинете водителя.

Здесь, а также в приложении "Дія" и через платежные системы и сервисы можно оплатить штраф. Их размеры:

  • превышение более чем на 20 км/ч - 340 гривен
  • превышение более чем на 50 км/ч - 1700 гривен

Если штраф оплачивается в 10-дневный срок, то достаточно оплатить 50%. Общий срок оплаты - 30 дней. Если постановление не исполнено, привлекается исполнительная служба.

Отметим, через вышеуказанные сервисы можно мониторить наличие штрафов. Это удобно, поскольку бумажное уведомление часто может задерживаться. Подробнее об этом в материале "Штрафы за нарушение ПДД. Как узнать по номеру авто: сайты и приложения".

Сколько камер на дорогах Украины и где они стоят

На конец марта на дорогах Украины работали более 250 камер автоматической фиксации нарушений. До конца первого полугодия их будет около 300.

Должен знать каждый водитель. Как работает фотофиксация нарушений и где стоят камеры

Фото: карта дорожных камер (скриншот сайта МВД Украины)

Список всех камер находится в открытом доступе на сайте Министерства внутренних дел. Здесь также можно ознакомиться с картой размещения камер.

Например, только в Киеве установлены более 20 камер на оживленных дорогах: Голосеевский и Броварской проспекты, Столичное шоссе, проспект Бажана и так далее.

Камеры не работают в прифронтовых Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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