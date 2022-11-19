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Чтобы помочь Украине. Япония намерена снять эмбарго на экспорт оружия

Новина українською →
Токио, Суббота 19 ноября 2022 19:07
Чтобы помочь Украине. Япония намерена снять эмбарго на экспорт оружия Фото: Япония намерена снять эмбарго на экспорт оружия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония рассматривает возможность экспорта летального оружия, пересмотрев свои строгие правила передачи оборонной техники в соответствии со своей послевоенной конституцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Одна из обсуждаемых идей заключается в том, что правительство будет осуществлять такой экспорт при условии, что он будет способствовать обеспечению безопасности Японии.

Этот план появился в связи с тем, что правительство не смогло отправить летальное оружие в Украину после вторжения России.

Япония отклонила запрос из-за своих "трех принципов" передачи оборонной техники, которые фактически запрещают экспорт оружия, кроме как для целей его совместной разработки или производства с зарубежной страной. Вместо этого в марте Япония начала отправлять Украине защитное снаряжение, в частности бронежилеты и каски.

По словам источника, правительство планирует пересмотреть преамбулу принципов, заявив, что экспорт оружия является важным инструментом дипломатической и оборонной политики.

Эти три принципа определяют, при каких условиях передача японского оборонного оборудования за границу должна быть запрещена, или разрешена. Например, страны-получатели обязаны обеспечить надлежащий контроль над оборудованием, поставляемым Японией.

Старт экспорта оружия поможет поддержать оборонную промышленность Японии, и ожидается, что новое направление будет предусмотрено в Стратегии национальной безопасности, долгосрочном руководстве национальной политики в области безопасности и дипломатии, которое будет обновлено в конце этого года.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на встрече договорились укрепить оборонный альянс стран на фоне роста геополитической напряженности и агрессии России против Украины.

Также сообщалось, что правительство Японии приняло решение о выделении 14 млн долларов грантовой помощи для поддержки Сомали в преодолении продовольственного кризиса. Данная помощь направлена на экспорт украинской пшеницы.

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