Чтобы дети могли учиться: в Киеве отремонтировали укрытия в 76 учебных заведениях

Построено уже 9 новых сооружений и еще 4 – в работе

По словам главы столицы, за последние 2 года в столице выполнили ремонты в укрытиях 76 учебных заведений, в еще 33 - работы продолжаются.

Также он рассказал, что построили 9 новых сооружений двойного назначения (на 4781 мест) и планируется завершить строительство еще 4 объектов (на 1774 мест).

"Делаем все возможное, чтобы дети могли учиться очно там, где это позволяют условия безопасности. Сейчас 55% учеников в Киеве учатся очно", - сказал Кличко.

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Как выглядит обновленная школа в Киеве

Мэр также показал, как выглядят отремонтированные укрытия на примере одной из школ Соломенского района, где раньше не было условий для учебного процесса в укрытии и можно было только переждать тревогу.

"Ремонт укрытия площадью 600 м² закончили к началу учебного года. Теперь там есть учебное пространство, и все 353 ученика имеют возможность учиться по очной форме. Рассчитано хранилище на 600 человек", - отметил он.

Также Кличко рассказал, что в этой школе вместе с укрытием отремонтировали столовую и спортзал.