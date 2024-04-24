Чтобы не было дефицита. Украинцам объяснили, как правильно экономить свет

Этой весной украинская энергосистема уже пережила ряд массированных российских атак. Населению объяснили, как потреблять электроэнергию, чтобы не было дефицита и отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

"Экономия электроэнергии не означает полного отказа от света. Если достаточно просто выключить лишнее!", - подчеркнули в Минэнерго.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы украинцы были со светом. Однако и сами граждане могут помочь сберечь стабильную работу энергетической системы.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов.

Это с большой вероятностью может привести к отключениям и летом. Летом генерации не будет достаточно, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины.

Добавим, что из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры с 18 апреля в Украине применяются ограничения для промышленности.

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