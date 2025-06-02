Чтобы авто не подвело в жару: как подготовить машину к лету: как подготовить машину к лету

Да, первые несколько лет жизни, пока машина чувствует себя молодой, особые инспекции ей не нужны - достаточно плановых ТО каждые 15 - 20 тысяч километров. Но когда одометр начинает отмерять цифры с пятью нулями, для сохранения прежней безотказности в тяжелых условиях эксплуатации машине требуется определенная помощь.

Почему летом машине тяжело летом

Наверное, более-менее опытным водителям не стоит напоминать, что в условиях нынешнего украинского климата лето можно считать теми самыми тяжелыми условиями.

Тем более, что к высоким температурам летом следует добавить более активные городские поездки, дальние отпускные маршруты, длительные скоростные заезды и вылазки на природу. Так что в начале лета - самое время проверить и обслужить некоторые важные системы машины.

Система охлаждения

Чтобы мотор хорошо чувствовал себя в жару, расположенные перед ним радиаторы должны быть снаружи чистыми от грязи, тополиного пуха и сухих насекомых.

Второй пункт инспекции системы охлаждения - герметичность шлангов и патрубков системы охлаждения; на них не должно быть следов протечек.

Тормоза

По чистым сухим дорогам мы движемся более энергично, чаще ускоряемся и интенсивнее тормозим. И чтобы тормоза срабатывали адекватно - с нужным усилием и синхронно, им нужна определенная профилактика.

В тормозной системе лед проверить износ колодок и остаточную толщину тормозных дисков (или барабанов). При осмотре колодок надо очистить колесные тормозные механизмы от грязи и продуктов коррозии. Иначе можно доехать до подклинивания колодок и их быстрого и неравномерного износа вместе с тормозными дисками.

Также рекомендуется проверить трубопроводы тормозной системы, спрятанные под днищем - если на них будет обнаружена коррозия, трубки и шланги следует заменить.

Ходовая часть

Если на неровностях в районе колес ничего не стучит, и на ходу машину не уводит в сторону, явных проблем в ходовой нет. Но профессиональная инспекция подвески даже при таких условиях может выявить начало износа шарниров подвески и рулевого управления.

Уязвимый узел многих моделей - амортизаторы (так называемые стойки), которые зимой изнашиваются в ускоренном темпе. Компьютеризированный стенд оценит даже те амортизаторы, которые еще не подают видимых признаков износа. Он покажет остаток эффективности в процентах, из чего можно будет сделать вывод о срочности замены этих узлов

Напомним, что изношенные амортизаторы нарушают контакт колес с дорогой, а значит, тормоза и системы безопасности будут работать с нарушениями.

Колеса

Если вы не проверили тщательно шины во время переобувания машины в летнюю резину, это надо сделать сейчас. Здесь речь не идет о лысом протекторе, дело в возможных порезах боковин, растрескавшихся вентилях, гвоздях, застрявших в беговых дорожках и тому подобное. Эти и другие "бомбы замедленного действия" будут угрожать мелкими и не уже мелкими хлопотами в дороге.

Осмотрите также колесные диски, ведь в холодный сезон они часто начинают ржаветь. А коррозия не только портит эстетику, но и грозит потерей герметичности шины.

Защита кузова

В идеале все потайные места кузова следовало отмыть от зимней соли еще весной, но, как известно, лучше поздно, чем никогда. После этого было бы хорошо подкрасить тонкой кисточкой или спичкой все сколы и царапины на краске.

Очень желательная, хотя и малоприятная процедура - ликвидация повреждений защитной мастики на днище и в колесных арках. При том перед нанесением мастики с оголенного металла надо полностью убрать ржавчину - иначе она поднимет ваш антикор уже через полгода-год.

Наиболее тщательные владельцы перед летней эксплуатацией натирают кузов восковой полиролью. Она законсервирует микроповреждения лакокрасочного покрытия и прикроет краску и лак от типичных летних угроз: битума с асфальта, кислоты птичьего помета, древесного сока и т.д.

Электрооборудование

Главное, что может оставить в наследство электрике зимний сезон - хронически посаженный аккумулятор. Покажите его электрику на СТО, чтобы он зарядил АКБ от стационарного устройства и дал свой прогноз относительно его дальнейшей судьбы.

Вывод

Сказать честно, сезонное обслуживание автопроизводители официально отменили более полувека назад. Но никто не заинтересован в долговечности автомобиля больше, чем его владелец - поэтому владельцу и стоит для продления жизни машины выполнить описанные выше работы. Тем более что они будут способствовать безотказности машины не когда-нибудь в будущем, а уже во время близких и дальних летних путешествий.