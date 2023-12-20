Что изменит запуск электронного реестра военнообязанных: ответ Сухопутных войск

По его словам, сейчас в Украине работает электронный реестр военнообязанных "Оберег". Но в данный момент он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных.

"И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты - НДФЛ - уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, лютой формы собственности, о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК и СП", - рассказал Фитьо.

Он отметил, что в настоящее время электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет осуществлять меры оповещения граждан в любой точке страны. То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе.

"Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона. Пока что синхронизации данных с другими государственными реестрами нет. Как только это заработает - все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу, автоматически отпадут", - пояснил представитель Сухопутных войск.

Кроме того, по его словам, электронный реестр упростит проведение мобилизации ресурсов - как человеческих, так и транспортных, и многое другое.

"Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения. И российская пропаганда тоже на этой теме нанесла очень большой вред. У определенной категории мужчин есть какой-то страх к посещению ТЦК и СП. Они думают, что первая повестка - это сразу отправка на фронт. Это так вложила российская пропаганда, проведя очень большую работу", - отметил Фитьо.

Он в очередной раз подчеркнул, что первая повестка - это значит, что нужно только появиться в ТЦК и СП, чтобы обновить свои данные, пройти медицинское освидетельствование, а не срочная отправка на фронт.

Электронный реестр военнообязанных

Напомним, что закон о едином электронном реестре был принят Верховной Радой еще в 2017 году, формально его запустили в марте 2022 года, но без полной базы по военнообязанным.

Недавно министр обороны Рустем Умеров отметил, что смысл Е-реестра военнообязанных - в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

Ранее РБК-Украина писала, что электронный реестр призывников и военнообязанных должен появиться в ближайшее время, и в октябре ожидаются финальные шаги по его запуску.