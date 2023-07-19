Что мешает прорыву ВСУ на юге и как идет наступление возле Бахмута: обзор фронта

Россия в активной обороне

Еще 11 июля российские пропагандисты объявили о наступлении на Купянск (Харьковская) и Лиман (Донецкая область). Под Лиманом бои якобы шли за село Торское в 10 километрах на северо-восток от города. Однако спустя неделю нет подтверждений присутствия российских войск.

Согласно данным сервиса DeepState, противник еще не добрался до окраин Торского и фактически остается на позициях трехмесячной давности. Хотя на этом направлении активизировалась артиллерия. Не исключено, что россияне попытаются форсировать реку Жеребец и закрепиться на противоположном берегу.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, там идут тяжелые бои и артиллерийские дуэли без какого-либо значительного обострения. И противник накопил достаточно мощную группировку из десантников, пехоты, небольших ЧВК и штурмовых рот "Шторм-Z", набранных из криминала.

Россияне пытаются наступать на Лиман, но безуспешно (фото deepstatemap.live)

На участке фронта протяженностью 120 километров сосредоточено более 100 тысяч оккупантов, 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня.

"Для понимания, на пике численность советских войск в Афганистане было 120 тысяч. То есть, это последняя война, которую могли помнить украинцы перед этой большой войной. И там (на Лимано-Купянском направлении, – ред.) более 100 тысяч противостоит украинским воинам", – добавил он.

Он также отметил, что россияне пытаются перехватить инициативу, но Силы обороны отбивают все атаки. Замминистра обороны Анна Маляр накануне сообщила, что на Купянском направлении инициатива уже на нашей стороне. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, "серая зона" несколько расширилась, и прямо сейчас фактически идут бои в нескольких населенных пунктах.

Кроме того, тяжелая ситуация возле Белогоровки (Луганская область): враг идет на прорыв, но все попытки пресекаются. В любом случае, за неделю заявленного наступления успехи россиян более чем скромные. Противник прошел несколько сотен метров в Серебрянском лесничестве и взял под контроль часть поселка Новоселовское под Сватово.

Судя по численности и оснащению группировки на Лимано-Купянском направлении, россияне могли бы замахнуться и на продвижение в сторону Изюма и Славянска, однако здесь перед ними стоит совсем другая задача.

Военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман уверен, что наступательными действиями они хотят отвлечь украинские силы от юга и Бахмута.

"Это то, что называется активной обороной. То есть войска при обороне прибегают к контрнаступательными действиям в некоторых местах, чтобы отвлечь противника и замедлить его", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, на данном участке нет угрозы прорыва хотя бы потому, что врагу противостоит примерно равная по численности украинская группировка. По его мнению, за Лиман пока беспокоиться не стоит с учетом того, что Россия не смогла продвинуться в анонсированном зимой наступлении. Как и за Харьков и область, по которым удары могут наносить лишь ракетами и дронами.

Главная цель РФ состоит в том, чтобы растянуть нашу оборону и ослабить наступающих на Бахмут.

"Они же понимают, что мы скоро начнем применять там кассетные снаряды, что им станет еще труднее, и используют все возможности, которые у них есть. Растянув оборону, они могли бы активизироваться, например, в районе Авдеевки, оттеснять нас дальше, создавая фланговые угрозы для Бахмутской группировки. Что будет дальше, покажут боевые действия. Но, зная настроения наших военных, можно сказать, что планы на Бахмут сохраняются", – подчеркнул эксперт.

На днях командующий Сухопутных войск Александр Сырский в интервью BBC назвал освобождение Бахмута делом чести. И заверил, что американские кассетные боеприпасы начнут применять уже в скором времени.

Успехи под Бахмутом

Силы обороны Украины постепенно окружают Бахмут. За минувшую неделю больше всего поступало информации об успехах на южном фланге. Эпицентром боевых действий остается село Клещиевка и поселок Курдюмовка, на некоторых участках продвижение на восток составило до 1,5 км.

Анна Маляр заявила, что украинские войска заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. А Сергей Череватый объясняет осторожную тактику желанием избежать больших потерь.

"Движение ежедневное на сотни метров. Если говорить о неделях – на километры. Возможно, еще не десятки километров, но мы действуем очень осторожно, учитывая, что у нас по сути паритет с врагом. Нет большого преимущества над ним", – добавил он.

Эксперт Алексей Гетьман напоминает, что при захвате Бахмута "вагнеровцы" положили по человеку на каждые 42 сантиметра, то есть буквально прошлись по своим трупам. Такую людоедскую роскошь Силы обороны позволить не могут, поэтому лобовых штурмов не будет. И если отталкиваться от карты, то имеет смысл окружить город с юга и севера, заняв высоты.

Судя по данным сервиса Deep State, наши войска на юге от Бахмута выравнивают фронт.

Силы обороны выравнивают фронт на юг от Бахмута (фото deepstatemap.live)

На северном фланге идут бои за село Берховка. Здесь особенность в том, что оно находится в низине, и россияне контролируют некоторые высоты. Тем не менее западная часть уже в серой зоне и полностью не контролируется ни одной из сторон. А сегодня стало известно, что в нескольких километрах отсюда россияне были вынуждены отступить с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки.

"Сырский и Маляр говорили, что Бахмут уже стал ловушкой для россиян, и все логистические пути находятся под нашим огневым контролем. Сейчас наши штурмовые группы закрепятся на позициях, после чего туда подтянут более мощную технику. У противника останутся три варианта: выйти, сдаться или быть уничтоженным в городе", – отметил Гетьман.

С точки зрения тактики выравнивание фронта необходимо, чтобы вытеснить противника с позиций, которые он занял зимой, и обеспечить дальнейшее продвижение. А успехи на севере могут открыть путь к параллельному освобождению Соледара.

Александр Мусиенко считает, что давить на россиян к северу от Бахмута целесообразно, если на это есть ресурсы и техника.

"Это абсолютно правильный шаг. Насколько я понимаю, мы там начинаем действовать более интенсивно. Думаю, что замысел фланговой атаки в том числе заключается и в наступлении на Соледар", – отметил он в беседе с изданием.

Юг: движение на Бердянск и артиллерийская "игра в одни ворота"

Частичными успехами сопровождается наступление на юге. На восток от Каховского водохранилища украинские силы дошли до оккупированных Жеребянок и Работиного (Запорожская область). Но наиболее ощутимое продвижение – вблизи административной границы с Донецкой область.

Здесь войска вплотную подошли к Приютному и продвинулись в сторону Старомайорского. По словам спикера пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершеня, за последний населенный пункт идут тяжелые бои, но преимущество на нашей стороне. Хотя противник не сдается и активно применяет ударные дроны.

"И что касается оси Великая Новоселка - Старомайорское, то здесь наши ударные подразделения… закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение и осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – отметил он.

Он также подчеркнул, что Старомайорское является важной высотой, которая дает возможность огневого контроля над окружающей местностью вдоль реки Мокрые Ялы. И несмотря на переброску резервов, россияне здесь проигрывают.

"Это длительный процесс. Вектор продвижения на Бердянском направлении ни для кого уже не есть секретом. Сейчас мы маневрируем на фоне тотального минирования и продвигаемся вперед", – добавил Шершень.

Силы обороны подошли к Приютному и Старомайорскому (фото deepstatemap.live)

Эксперт Александр Мусиенко не надеется на быстрый прорыв. И вообще говорить об этом можно будет лишь после освобождения Старомайорского с выходом на Старомлиновку и на оперативный простор до Токмака и самого Мелитополя. Сейчас же россияне отчаянно держатся, понимая, что потеряв первую линию обороны, им придется прижиматься к Крыму и Азовскому морю. А украинская сторона сможет подвести артиллерию и окончательно перебить логистику по железной дороге.

Замминистра обороны Анна Маляр объясняет: быстро двигаться на юг мешают заминированные поля. Отметим, ситуацию усложняют и мощные фортификации так называемой "линии Суровикина".

Алексей Гетьман считает, что позиционные бои на истощение продлятся до тех пор, пока враг не будет обескровлен. И лишь после того, как у него начнется голод в снарядах и артиллерийских стволах, активизируется наступление в Запорожской области.

"Ситуация такова, что мы приостановили активные наступательные действия из-за заминированных полей и плотного артиллерийского огня. Это не является чем-то катастрофическим. Прямо сейчас мы уничтожаем логистику, склады, инфраструктуру и артиллерию", ­­­– отметил он в комментарии РБК-Украина.

Из-за жалоб на отсутствие контрбатарейной жалобы борьбы на днях уволили российского генерала Ивана Попова. И у противника с этим реальные проблемы. По некоторым данным, в контрбатарейной борьбе счет 1:7 или 1:10 в нашу пользу. Как говорят в футболе, это игра в одни ворота, добавил эксперт.

В ожидании крупного успеха

Один из руководителей эстонской разведки Марго Гросберг прогнозирует близкий крупный успех ВСУ на фронте. Он обращает внимание на то, что резервы россиян истощены, а их ключевые армейские объекты последовательно уничтожаются ракетными ударами. И, как показала практика, не только объекты.

В этом плане очередным game-chagner выступили дальнобойные авиационные ракеты (Storm Shadow). Благодаря им украинские силы могут осуществлять контроль над всей оккупированной территорией, включая Крым, на расстоянии более 250 км от линии фронта. И если после появления HIMARS российские штабы отодвинули на безопасное расстояние, то теперь такой возможности нет.

Это подтверждает ликвидация в Бердянске командира 144-й мотострелковой дивизии генерала Олега Цокова, который, по некоторым данным, мог быть заместителем командующего Южного военного округа РФ. На момент удара он находился в командном пункте в гостинице "Дюна". За месяц до этого на Запорожском направлении удалось ликвидировать еще одного генерала – Сергея Горячева.

Очевидно, украинская тактика на юге предполагает сковывание российских соединение и поиск слабых мест в обороне для последующего прорыва.

Алексей Гетьман подчеркивает, что вместе со слабыми выявляются и сильные места.

"Нам надо было понять, каким образом они будут противодействовать. Теперь мы видим, что в основном через плотное минирование подходов к своим укреплением. Что ж, будем исходить из этой реальности. Западные аналитики говорят, что если бы с этим столкнулась армия НАТО, но последовала бы ковровая бомбардировка мирных полей и первой линии обороны. К сожалению, мы такого не можем сделать", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

Александр Мусиенко выделяет следующие слабые места у россиян: нарушение иерархии из-за кадровых чисток, проблемы с логистикой и качество личного состава.

"Как мне кажется, враг все еще силен, но он стал более прогнозируемым, а ситуация – более определенной для нас. Остальные моменты можно анализировать, только не вслух, чтобы они не спешили их исправлять", – подытожил эксперт.