За производство и продажу некоторых БАДов предлагают жестко штрафовать: подробности

В Украине предлагают усилить контроль за производством и оборотом пищевых дополнителей - биологически активных добавок или так называемых БАДов. Об этом говорится в законопроекте №11389.

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект и что о нем известно.

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Что предлагает изменить законопроект

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, проект закона №11389:

предусматривает приведение украинского законодательства к требованиям соответствующей Директивы Европейского Союза

устраняет возможность для манипуляций - когда лекарство продается под видом БАДов

"Последние несколько лет совместно с Министерством здравоохранения работали над законом, который бы урегулировал обращение биологически активных добавок. Назначение БАДов является вспомогательным, поэтому их регулирование должно отличаться от обращения лекарств", - объяснил нардеп от фракции "Слуга Народа" по результатам заседания комитета.

Он отметил, что сейчас на рынке фиксируются десятки случаев, когда медицинский препарат регистрируется и продается как БАД, что вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья.

Исходя из этого, законопроект имеет целью:

устранить существующие законодательные пробелы

определить четкие механизмы введения в обращение пищевых дополнителей

определить компоненты, которые могут использоваться для их производства (минералы, витамины, вещества с питательным или физиологическим эффектом)

"Их список и максимально допустимые дозы утвердит Минздрав", - уточнил Радуцкий.

Кроме того, законопроект усиливает ответственность за производство и реализацию БАДов, не отвечающих требованиям законодательства.

"Устанавливается процедура введения в обращение пищевых дополнителей, ведения перечня таких сообщений и размещения их на официальном сайте Госпродпотребслужбы", - подытожил глава комитета.

Зачем нужны такие нововведения

Еще раньше ведущий генетик и биогеронтолог Александр Коляда в интервью РБК-Украина рассказывал, что маркетологи в Украине чаще всего спекулируют на БАДах, называя их средствами "для улучшения здоровья". Однако на самом деле биодобавки не так полезны, как кажется на первый взгляд.

Он объяснял, что БАДы можно условно разделить на вредные, полезные и просто бессмысленные. При этом среди негативных моментов он упоминал "определенное когнитивное искажение".

"Есть вот человек, который плохо спит, злоупотребляет алкоголем, но принимает добавку, обещающую продлить жизнь. Но это так не работает. И вклад этих плохих и хороших факторов неравнозначен", - констатировал ученый.

Согласно пояснительной записке, проект закона №11389 предлагает внести ряд изменений в действующие законодательные акты.

Это повлияет на общественное здоровье - путем предотвращения вредного воздействия незарегистрированных лекарственных средств, реализуемых под видом диетических добавок (пищевых дополнителей).

Кроме того, предлагаемые законом изменения будут оказывать влияние на рыночную среду:

путем обеспечения защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов, граждан и государства

путем внедрения прозрачных, действенных механизмов регулирования производства и обращения диетических добавок (пищевых дополнителей)

Что следует знать о "пищевом дополнителе"

Согласно документу, пищевой дополнитель определяется как пищевой продукт, который:

предназначен для потребления в небольших определенных количествах - как дополнение к обычному рациону - отдельно или в комбинации с другими пищевыми продуктами

является концентрированным источником витаминов, минеральных веществ или других веществ с питательным или физиологическим эффектом

реализуется дозированно - как фасованный пищевой продукт - в форме капсул, пастилок, таблеток, саше, ампул с жидкостями, бутылок для капельной дозировки или в других похожих формах жидкостей и/или порошков

При этом центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения - Минздрав Украины - должен следить за:

порядком проведения и методикой оценки влияния витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз в пищевых продуктах (предлагаемых к введению в обращение в качестве пищевых дополнителей) на здоровье человека

перечнем витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, разрешенных к применению в пищевых дополнителях

Кроме того, согласно предложенным изменениям в закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных", устанавливается ответственность юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) :

за нарушение этого закона

за нарушение законодательства о пищевых продуктах и кормах

Как могут штрафовать недобросовестных предпринимателей

Нарушение оператором рынка, осуществляющего производство пищевых дополнителей, требований, установленных законодательством, насчет предоставления информации для потребителей по пищевым дополнителям, влечет наложение штрафа:

на юридических лиц - в размере 55 минимальных заработных плат (440 тыс. грн)

на ФЛП - в размере 45 минимальных заработных плат (360 тыс. грн)

Предложение к реализации или реализация (продажа) пищевых дополнителей, маркировка которых не соответствует законодательству, установленному во время визуального осмотра, влечет наложение штрафа:

на юридических лиц - в размере 45 минимальных заработных плат (360 тыс. грн)

на ФЛП - в размере 40 заработных плат (320 тыс. грн)

Нарушение требований по отправке сообщения о намерении введения в обращение пищевых дополнителей (предусмотренных пунктом 5-1 части второй статьи 20 закона "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов"), влечет наложение штрафа:

на юридических лиц - в размере 20 минимальных заработных плат (160 тыс. грн)

на ФЛП - в размере 15 минимальных заработных плат (120 тыс. грн)

Невыполнение обязанности по отзыву или изъятию из обращения пищевых дополнителей, не соответствующих требованиям законодательства, влечет наложение штрафа:

на юридических лиц - в размере 50 минимальных заработных плат (400 тыс. грн)

на ФЛП - в размере 45 минимальных заработных плат (360 тыс. грн)

Нарушение оператором рынка, осуществляющего производство пищевых дополнителей, требований, установленных законодательством, по содержанию и/или количеству ингредиентов и/или веществ в пищевых дополнителях, влечет наложение штрафа:

на юридических лиц - в размере 45 минимальных заработных плат (360 тыс. грн)

на ФЛП - в размере 40 минимальных заработных плат (320 тыс. грн)

Производство пищевых дополнителей, содержащих вещества и/или ингредиенты отсутствующие в перечне витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, разрешенных к применению в пищевых дополнителях, влечет наложение штрафа:

на юридических лиц - в размере 100 минимальных заработных плат (800 тыс. грн)

на ФЛП - в размере 95 минимальных заработных плат (760 тыс. грн)

Предложение к реализации или реализация (продажа) пищевых дополнителей, содержащих вещества и/или ингредиенты, которые отсутствуют в перечне витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, разрешенных к применению в пищевых дополнителях, влечет наложение штрафа:

на юридических лиц - в размере 80 минимальных заработных плат (640 тыс. грн)

на ФЛП - в размере 75 минимальных заработных плат (600 тыс. грн)

Основное о проекте закона

Проект закона №11389 о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию регулирования производства и обращения пищевых дополнителей был зарегистрирован в Верховной Раде 1 июля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования под руководством Михаила Радуцкого.

Проект закона №11389 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

19 июля комитет ВРУ рекомендовал народным депутатам поддержать законопроект в первом чтении и за основу.