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Что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу: объяснение ГПСУ

Фото: представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Военнообязанных мужчин, которые незаконно пересекли границу во время военного положения, ждет ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, это касается мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу.

Демченко рассказал, что сейчас есть попытки незаконного пересечения по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.

"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", - отметил он.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.

"Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания, - отметил Демченко.

По его словам, в сентябре поток людей, пересекавших границу, уменьшился по сравнению с августом, однако он остается на высоком уровне.

Экстрадиция "уклонистов"

После начала мобилизации в Украине в феврале 2022 года начали возникать схемы для выезда за границу военнообязанных - тех, кто не имеет права на отсрочку или освобождение от мобилизации на законных основаниях.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут пригласить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВЛК.

При этом нардеп Федор Вениславский отметил, что массовой экстрадиции "уклонистов" в Украине из-за границы не будет.

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ДПСУМобилизация в Украине