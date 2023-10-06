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Что запрещено делать работникам военкоматов при вручении повесток: объяснение ТЦК

Фото: представитель ТЦК объяснил, что запрещено делать работникам военккоматов при вручении повесток (facebook com gazetadp)
Автор: Владимир Костырин

Работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при вручении гражданам повесток должны соблюдать установленные законодательством нормы и не применять физические меры влияния в отношении лиц.

Об этом заявил пресс-офицер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf.

Спикер назвал ряд табу для работников "военккоматов", которые выполняют задания по оповещению граждан о необходимости посетить ТЦК. 

Так, им запрещено применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке: удерживать и бить гражданина.

"Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после ее вручения", - подчеркнул офицер.

Кроме того, работники ТЦК не имеют права забирать документы, телефон, заходить на частную территорию без полиции и без оснований.

"Также не вправе останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения с целью раздачи повесток", - сказал Истомин.

При этом он уточнил, что на блокпостах в случае необходимости проверить документы водителю могут вручить повестку.

Напомним, ранее представитель ТЦК рассказал о том, что повестка, оставленная в почтовом ящике или переданная через третьих лиц - не имеет юридической силы. Так, повестку должны вручить лично.

А также перед этим в ТЦК заявили, что конкретные сроки отсрочки от мобилизации в Украине не предусмотрены, хотя в целом срок зависит от основания.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена в Украине после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. При этом Верховная Рада неоднократно продолжала военное положение и мобилизацию в Украине.

Напомним, что ранее парламент продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Они будут действовать не менее 15 ноября 2023 года.

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом отдельные лица могут получить отсрочку от мобилизации. Это зависит от их деятельности, семейных обстоятельств и не только. Более подробно о том, кто может получить отсрочку, – в материале РБК-Украина.

 

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