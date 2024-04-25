Не только важно, но и полезно: что нужно знать о донорстве крови

Донорство крови это не только проявление человечности и шаг к спасению чьей-то жизни, но и возможность получить бесплатный чекап организма и несколько оплачиваемых выходных.

При подготовке публикации использовались: статьи Wiki Legal Aid, сайты Общества Красного Креста в Украине и ДонорUA.

Подробнее о том, как подготовиться и как часто можно сдавать компоненты крови, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

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Кто и со скольких лет может быть донором

Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди от 18 лет и весом от 50 кг, хотя в некоторых центрах крови принимают только людей с весом от 55-60 кг.

Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.

Если с возрастом и килограммами более или менее понятно, то труднее понять, что означает выражение здорового человека. Здоровый человек - это тот человек, который не имеет противопоказаний.

Если вам свойственны хронические заболевания, вы принимаете лекарство или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.

В общем, противопоказания делят на временные и абсолютные. Перед походом в центр сдачи крови важно обязательно с ними ознакомиться.

Как подготовиться к сдаче крови

За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств, ведь эти вещества ухудшают свертывание крови.

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Из рациона также следует исключить

жирную,

жареную,

копченую,

молочную пищу,

соление.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде). Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Не курите за час до сдачи крови. Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

Как часто можно сдавать кровь

Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины - не более 4 раз в год. После пяти регулярных донаций рекомендуется перерыв не менее 3 месяцев.

Подробнее об интервалах между донациями можно узнать из таблицы, где цифры – это количество дней, после которых можно продолжить сдавать кровь.

Что получает донор после сдачи

После донации крови или ее компонентов донора выдается справка о предоставлении льгот в соответствии с законом Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

В день донации лицо, изъявившее желание осуществить донацию крови освобождается от работы с сохранением за ней среднего заработка на средства собственника предприятия.

В то время как студенты в указанные дни освобождаются от занятий.

Более того, после каждого дня донации предоставляется еще один дополнительный день отдыха с сохранением за ней среднего заработка на средства собственника соответствующего предприятия.

По желанию такого человека этот день присоединяется к ежегодному отпуску.

Дополнительные льготы, предоставляемые донорам

В случае осуществления, в течение года бесплатно донации крови в суммарном количестве, равном:

двум разовым максимально допустимым дозам;

плазмы крови в суммарном количестве, равном четырем разовым максимально допустимым дозам;

тромбоцитов в двух разовых донациях методом афереза

Работники в течение 1 года после донации крови имеют право на выплату пособия по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в размере 100 процентов средней заработной платы донора независимо от стажа работы.

Студенты в течение 1 года после осуществления донации крови имеют право на получение по месту обучения денежной помощи в размере 25 процентов установленной в учебном заведении стипендии.

Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений в течение 6 месяцев после осуществления донации кровь имеют право по месту прохождения службы на получение денежной надбавки в размере 25 процентов назначенного им денежного довольствия.

Почему быть донором крови – полезно

Научно доказано, что у доноров значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний. Американская медицинская ассоциация утверждает, что люди, которые сдавали кровь каждые полгода, имели меньше инфарктов и инсультов.

Масштабное исследование финских доноров показало, что сдача крови хотя бы раз в год снизила риск заболеваний сердца на 88%.

У доноров лучший баланс холестерина и более низкий его общий уровень - следовательно, меньшая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

У доноров меньшие риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани.

Дело не только в том, что доноры обычно следят за своим здоровьем. Возможная причина - снижение уровня неорганического железа, вредного для здоровья.

В частности, донорство крови уменьшает риск гемохроматоза. Это заболевание, когда ионы железа скапливаются в печени и других органах. Ее симптомы перекрываются проявлениями других недугов, и их трудно распознать и принять меры.

У доноров меньше проявлений воспаления и выше так называемый антиоксидантный статус, то есть их организм лучше обезвреживает свободные радикалы.

Донору регулярно и бесплатно делают анализы на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

Где можно провести донацию

С началом полномасштабного вторжения по требованию правоохранительных органов адреса центров крови были скрыты из публичных источников, однако найти их можно приобщившись к донорам.

Для этого необходимо только зарегистрироваться в кабинете донора в разделе "Где сдать кровь".

Донорство крови во время войны

С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину из-за роста большого количества пострадавших в стране существует большой спрос на кровь разных групп и резус-факторов.

В разных уголках страны проводились и продолжают проводиться мероприятия по популяризации донорского движения и привлечению людей к сдаче крови.

Донорская кровь сейчас идет на нужды медицинских учреждений и спасения тех людей, которые в этом больше нуждаются.

По желанию вы можете стать частью команды Украинского Красного Креста и принять участие в мероприятиях посвященных донорству крови в вашем регионе.

Почетный донор Украины: кто может получить этот статус и что он дает

Несмотря на то, что регулярные доноры сдают кровь не для знаков отличия, иметь их все же приятно.

Статус Почетного донора Украины могут получить граждане, безвозмездно сдавшие:

цельную кровь - 40 доз;

плазму крови - 60 доз;

компоненты крови, заготовленные методом афереза (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) - 40 доз.

Таким лицам выдается удостоверение и вручается нагрудный знак "Почетный донор Украины" порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Почетные доноры Украины, среди прочего, имеют право на получение надбавки к пенсии в размере 10 процентов утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.