Что повлияло на рейтинг Трампа: эксперт дал объяснения

На рейтинг президента США Дональда Трампа повлияли как его шаги в сфере экономики, так и миграционная политика. Часть решений повысила его популярность, другие же имели негативный эффект.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Не Украиной единой. Как экономика и выборы влияют на политику Трампа".

Как рассказал исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, наиболее негативное влияние на рейтинг имели торговые тарифы, введенные администрацией Трампа.

Также ударом по имиджу стал принятый президентом так называемый "Один большой прекрасный законопроект", который, по словам Эпштейна, был чрезвычайно дорогим: он предусматривал налоговые льготы для состоятельных американцев и сокращение помощи для бедных.

Относительно миграционной политики, эксперт отметил, что в начале второго срока большинство американцев поддерживало жесткие меры против иммиграции.

Впрочем, впоследствии ситуация изменилась из-за злоупотреблений со стороны правоохранителей.

"Уродливый, бесчеловечный способ, которым это было реализовано, в частности расширение ICE (агентства по контролю за иммиграцией), оказался непопулярным, и уровень поддержки Трампа по этому вопросу снизился. В то же время это не стало решающим переломом, поскольку мнения общества остаются довольно разделенными", - отметил Эпштейн.