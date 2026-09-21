Что не устраивает родителей в школьном питании: первые результаты опроса

Результаты опроса

Что показал опрос:

80,8% родителей ответили, что их дети регулярно питаются в школе, еще 14,9% - иногда;

96% отметили, что их дети получают полностью бесплатное питание;

более 80% положительно оценивают все семь аспектов школьного питания - от условий в столовой и размера порций до качества и вкуса блюд;

37% хотели бы более разнообразного меню, 36,5% - улучшение вкуса блюд;

"Отдельно видим потребность лучше организовывать и объяснять родителям порядок питания детей во время длительных воздушных тревог", - отмечают в МОН.

Опрос продолжается

В ДСЯО отмечают, что обратная связь от родителей требуется для выявления конкретных проблем на местах. МОН вместе с регионами и Госпродпотребслужбой работает над вопросами, поднимаемыми участниками опроса.

Опрос длится до 16 октября. Участие в нем добровольное, поэтому нынешние результаты отражают мнение уже приобщившихся родителей и не являются репрезентативными для всей системы.

Родители, имеющие замечания по организации питания учеников, могут обратиться в территориальное отделение ДСКО в своем регионе.

Более подробную информацию и результаты опроса обнародуют на сайте МОН.