Журналисты спросили президента США о словах Зеленского по поводу желания американских посланников достичь договоренностей к январю. В ответ Трамп улыбнулся и переспросил:

"Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?" – заявил он.

Вероятно, американский лидер имел в виду интервью Зеленского Bloomberg от 24 ноября. Президент тогда рассказал, что спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер хотят достичь мирного соглашения к январю.

У Трампа нет четких терминов

Американский президент подчеркнул, что не устанавливал для себя никаких сроков завершения российско-украинской войны. В то же время он заявил, что хотел бы урегулировать конфликт как можно скорее.

"Для танго нужны двое", – сказал Трамп, комментируя перспективы переговоров.

Он также отметил, что война напрямую не касается Соединенных Штатов, однако хотела бы увидеть ее завершение уже сегодня.

"Я не привязан ни к каким срокам. Просто хотел бы, чтобы это закончилось. Понимаете, это нас не касается ... Я бы с удовольствием решил этот вопрос еще сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет дальше", - заявил глава Белого дома.

Трамп также выразил мнение, что готовность сторон к прекращению войны постоянно меняется. По его словам, иногда договоренностям больше подвержен российский диктатор Владимир Путин, а иногда - украинский президент.

"Иногда кажется, что Путин готов, а Зеленский – нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это сделать, а Путин не готов. Все зависит от того, какой именно день", – отметил американский лидер.