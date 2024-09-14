Россия не будет применять даже тактическое ядерное оружие, - генерал США
Страны Запада предполагали вероятность использования Россией ядерного оружия, переоценив поддержку Кремля со стороны Китая.
Об этом заявил бывший глава Центрального Командования Вооруженных сил США и экс-командующий Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум Ялтинской европейской стратегии (YES).
По его словам, в начале войны у США было обоснованное опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Кремль предупредили, что в случае применения даже тактического ядерного оружия, будет уничтожен Черноморский флот РФ.
"Однако позже мы увидели предел поддержки России со стороны Китая. В конце концов, впоследствии Си (президент КНР Си Цзиньпин. - ред.) публично призвал РФ воздержаться от этого шага. А потом такое заявление сделал и (премьер-министр Индии Нарендра. - ред.) Моди", - отметил Петреус.
Учитывая эти факты, генерал отметил, что сейчас "нет оснований говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия, не говоря уже о стратегическом".
Ядерные угрозы Кремля
С начала полномасштабного вторжения, российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал применить ядерное оружие против Украины. Такие месседжи часто звучали в периоды провалов армии РФ на отдельных направлениях фронта.
На днях директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что осенью 2022 года существовала вероятность применения агрессором ядерного оружия во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
Впоследствии Бернс уточнил, что Путин периодически будет запугивать началом войны со странами Запада, но таких угроз пугаться не следует.
В Центре противодействия дезинформации такие угрозы диктатора назвали лишь словами, поскольку он сам боится поражения в войне.
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