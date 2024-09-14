Россия не будет применять даже тактическое ядерное оружие, - генерал США

Об этом заявил бывший глава Центрального Командования Вооруженных сил США и экс-командующий Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его словам, в начале войны у США было обоснованное опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Кремль предупредили, что в случае применения даже тактического ядерного оружия, будет уничтожен Черноморский флот РФ.

"Однако позже мы увидели предел поддержки России со стороны Китая. В конце концов, впоследствии Си (президент КНР Си Цзиньпин. - ред.) публично призвал РФ воздержаться от этого шага. А потом такое заявление сделал и (премьер-министр Индии Нарендра. - ред.) Моди", - отметил Петреус.

Учитывая эти факты, генерал отметил, что сейчас "нет оснований говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия, не говоря уже о стратегическом".